  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Anadolu Grubu’ndan biyoçeşitlilik projesi
Ekonomi

Anadolu Grubu’ndan biyoçeşitlilik projesi

Anadolu Grubu, biyoçeşitliliğin korunması hedefleri kapsamında Anadolu yersincabı türünün neslinin devamına katkı sağlayacak bir proje yürütüyor.

Yeniakit Publisher
2021-04-22 13:11:00 -
Anadolu Grubu’ndan biyoçeşitlilik projesi

Konya Karapınar’da 350 birey Anadolu yersincabının tespit edildiği projeyle biyoçeşitliliğin yanı sıra toprak, su ve diğer doğal kaynakların korunup daha verimli kılınması amaçlanıyor. Anadolu Grubu İcra Başkanı Hurşit Zorlu, sürdürülebilirliğin ve biyoçeşitliliğin korunması bilinciyle hareket ettiklerini söylüyor. Uluslararası organizasyonlar ve sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte çalışarak yerel ekosistemleri geliştirmeye yönelik faaliyetler yürüttüklerininn altını çizen Zorlu, şöyle konuşuyor: “Biyoçeşitlilik, gezegenimiz için bir yaşam destek sistemi. Dünya nüfusu gittikçe artıyor ve geçim kaynaklarımız gezegenimizin biyolojik çeşitliliğine bağlı. Hiç şüphe yok ki ekosistemler, türler ve genler eskisine nazaran daha hızlı kayboluyor veya zarar görüyor. Bu kayıplar, gezegenimizin doğal zenginliğini ve yaşamın sürdürülebilirliğini tehdit ediyor. Doğaya yapılacak en önemli yatırımın biyolojik çeşitliliği muhafaza etmek; nadir ve tehdit altındaki türleri, canlı popülasyonlarını, doğal alanları koruma altına almak olduğuna inanıyoruz. Bizler, iş dünyası olarak biyolojik çeşitliliğin korunmasında hayati ve olumlu bir rol oynayabiliriz. Anadolu Grubu olarak bu alandaki sorumluluğumuzu yerine getirmek için çalışıyor ve şirketlerimizin faaliyet gösterdikleri sektörlerle ilişkili biyoçeşitlilik çalışmaları hayata geçiriyoruz.”

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Milli silahların bilgilerini sızdıran hainin bu kez kuzeni yakalandı! Tam 300 kilo
Gündem

Milli silahların bilgilerini sızdıran hainin bu kez kuzeni yakalandı! Tam 300 kilo

Savunma Sanayii Başkanlığına (SSB) ait projeleri sızdırdığı iddiasıyla gözaltına alınan, ev ve banka kasasında yüklü miktarda para ele geçir..
Rusya'dan Türkiye'ye SİHA üzerinden skandal tehdit! Açık açık söyledi
Gündem

Rusya'dan Türkiye'ye SİHA üzerinden skandal tehdit! Açık açık söyledi

Rusya Başbakan Yardımcısı Yuri Borisov, Türkiye'nin Ukrayna'ya İHA tedarik etmesi halinde, Ankara ile askeri ve teknik iş birliğini gözden g..
Gece yarısı değişikliğiyle ilgili flaş detay ortaya çıktı! Erdoğan bizzat aramış
Siyaset

Gece yarısı değişikliğiyle ilgili flaş detay ortaya çıktı! Erdoğan bizzat aramış

Kabinede gerçekleştirilen revizyonun yankıları devam ederken süreçle ilgili yeni detaylar da gelmeye başladı. Gazeteci yazar Abdulkadir Selv..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay