Anadolu Grubu’ndan biyoçeşitlilik projesi

Konya Karapınar’da 350 birey Anadolu yersincabının tespit edildiği projeyle biyoçeşitliliğin yanı sıra toprak, su ve diğer doğal kaynakların korunup daha verimli kılınması amaçlanıyor. Anadolu Grubu İcra Başkanı Hurşit Zorlu, sürdürülebilirliğin ve biyoçeşitliliğin korunması bilinciyle hareket ettiklerini söylüyor. Uluslararası organizasyonlar ve sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte çalışarak yerel ekosistemleri geliştirmeye yönelik faaliyetler yürüttüklerininn altını çizen Zorlu, şöyle konuşuyor: “Biyoçeşitlilik, gezegenimiz için bir yaşam destek sistemi. Dünya nüfusu gittikçe artıyor ve geçim kaynaklarımız gezegenimizin biyolojik çeşitliliğine bağlı. Hiç şüphe yok ki ekosistemler, türler ve genler eskisine nazaran daha hızlı kayboluyor veya zarar görüyor. Bu kayıplar, gezegenimizin doğal zenginliğini ve yaşamın sürdürülebilirliğini tehdit ediyor. Doğaya yapılacak en önemli yatırımın biyolojik çeşitliliği muhafaza etmek; nadir ve tehdit altındaki türleri, canlı popülasyonlarını, doğal alanları koruma altına almak olduğuna inanıyoruz. Bizler, iş dünyası olarak biyolojik çeşitliliğin korunmasında hayati ve olumlu bir rol oynayabiliriz. Anadolu Grubu olarak bu alandaki sorumluluğumuzu yerine getirmek için çalışıyor ve şirketlerimizin faaliyet gösterdikleri sektörlerle ilişkili biyoçeşitlilik çalışmaları hayata geçiriyoruz.”