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Spor Anadolu Efes, Rusya deplasmanında
Spor

Anadolu Efes, Rusya deplasmanında

Lacivert-beyazlı basketbol takımı, THY Avrupa Ligi 10. hafta maçında yarın Khimki'ye konuk olacak

Yeniakit Publisher
2020-11-18 10:29:26 -
Anadolu Efes, Rusya deplasmanında

İSTANBUL (AA) - Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 10. haftasında yarın deplasmanda Rusya'nın Khimki ekibiyle karşı karşıya gelecek.

Başkent Moskova'daki Mytishchi Arena'da oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

Avrupa Ligi'nde bir maçı eksik olan Anadolu Efes, oynadığı 8 karşılaşmada 4 galibiyet ve 4 mağlubiyet yaşadı.

Khimki ise ligde çıktığı 8 müsabakanın 2'sini kazanırken, 6'sında mağlup oldu.


- Anadolu Efes'in 695. maçı


Anadolu Efes, Khimki karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 695. maçına çıkacak.

Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa arenasında oynadığı 694 müsabakada 392 galibiyet ve 302 yenilgi yaşadı.

Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan bu yana katıldığı THY Avrupa Ligi'nde ise 447. maçını oynayacak. Lacivert-beyazlılar, Avrupa'nın kulüpler bazındaki en önemi organizasyonunda çıktığı 446 mücadelede 235 galibiyet ve 211 yenilgi gördü.






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