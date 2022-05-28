Anadolu Efes - Galatasaray Nef Play-Off yarı final ikinci maçı ne zaman saat kaçta?

ING Basketbol Süper Ligi'nde Play-Off heyecanı devam ediyor. ING Basketbol Süper Ligi play-off yarı final ilk maçında Galatasaray Nef, THY Avrupa Ligi şampiyonu Anadolu Efes'i 35 sayı farkla 105-70 yenerek seride 1-0 öne geçti. ING Basketbol Süper Ligi'nin play-off yarı final serisinde Anadolu Efes ile Galatasaray Nef arasındaki ikinci maçı için kozlarını bir kez daha palaşacak.

Anadolu Efes - Galatasaray Nef Play-Off yarı final ikinci maçı ne zaman?

Anadolu Efes ile Galatasaray Nef play off yarıl final ikinci serisi Sinan Erdem Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 19.00'da başlayacak. Normal sezonu 2. sırada bitiren Anadolu Efes, play-off çeyrek finalinde Pınar Karşıyaka'ya üstünlük kurarak adını yarı finale yazdırmıştı.

Ligde 3. sırada yer alarak play-off oynama hakkı elde eden Galatasaray Nef ise çeyrek finalde Bahçeşehir Koleji'ne üstünlük kurarak yarı finale yükselmişti. Toplamda üç galibiyet alan takımın finale yükseleceği eşleşmenin ilk müsabakasında Galatasaray Nef, konuk olduğu rakibini 105-70 yenerek seride 1-0 öne geçti.

Anadolu Efes - Galatasaray Nef Play-Off yarı final 3. maçı ne zaman?

Eşleşmenin üçüncü müsabakası 31 Mayıs Salı günü sarı-kırmızılıların ev sahipliğinde Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak.

ING Basketbol Süper Ligi finalistleri kimler?

Finale kalan taraf, Fenerbahçe Beko - Darüşşafaka eşleşmesinin kazananıyla finalde kozlarını paylaşacak.

Anadolu Efes - Galatasaray Nef maç programı:

İkinci maç: 29 Mayıs Pazar 19.00

Üçüncü maç: 31 Mayıs Salı 20.30

Dördüncü maç: 2 Haziran Perşembe

Beşinci maç: 4 Haziran Cumartesi

SALON: Sinan Erdem

HAKEMLER: Aytuğ Ekti, Kerem Baki, Ziya Özorhon

ANADOLU EFES: Micic 3, Beaubois 8, Bryant 6, Singleton 10, Pleiss 11, Larkin 4, Yiğitcan Saybir 6, Ömer Can İlyasoğlu, Erten Gazi 4, Egemen Güven 15, Buğrahan Tuncer 3

GALATASARAY NEF: Bost 22, Canaan 15, Göksenin Köksal 5, Blackshear 11, Kravish 11, Trimble 7, Okben Ulubay 5, Sadık Emir Kabaca 10, Rıdvan Öncel 4, Canberk Kuş 11, Eray Aydoğan 2, Acar Şen 2

İLK ÇEYREK SONUCU: Anadolu Efes 16-18 Galatasaray Nef

İLK YARI SONUCU: Anadolu Efes 34 - 43 Galatasaray Nef

ÜÇÜNCÜ ÇEYREK SONUCU: Anadolu Efes 51 - 79 Galatasaray Nef

MAÇ SONUCU: Anadolu Efes 70-105 Galatasaray Nef