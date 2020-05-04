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Ekonomi

Anadolu Cam'ın Rusya'daki bağlı ortaklığına ait Pokrov fabrikası faaliyete geçti

Yıllık 70 bin ton kapasiteli fabrikanın yatırım tutarı 15 milyon dolar oldu

Yeniakit Publisher
2020-05-04 09:40:27 -
Anadolu Cam'ın Rusya'daki bağlı ortaklığına ait Pokrov fabrikası faaliyete geçti

İSTANBUL (AA) - Anadolu Cam Sanayii AŞ'nin Rusya'daki bağlı ortaklığı Ruscam Glass Packaging Holding'e ait yıllık 70 bin ton kapasiteli Pokrov fabrikası faaliyete geçti.

Anadolu Cam'ın, Ruscam Glass Packaging Holding şirketinin Pokrov fabrikasının faaliyete geçmesine ilişkin açıklaması Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlandı.

Açıklamada, "Rusya'daki bağlı ortaklığımız Ruscam Glass Packaging Holding'e ait Pokrov fabrikasının yıllık 70 bin ton kapasiteli fırını ateşlenmiştir. Yatırım tutarı 15 milyon dolardır." ifadelerine yer verildi.


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