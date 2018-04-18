Anadolu Aslanları'dan erken seçim açıklaması: Erken seçim kararı yerinde olmuştur!

Cesur, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı erken seçim kararını değerlendirdi.

Açıklamayı yerinde bulduklarını aktaran Cesur, Türkiye'nin öncelikleri bakımından biran önce seçim konusunun gündemden kalkması gerektiğini bildirdi.

Cesur, "Türkiye'nin öncelikleri çok farklı. İç ve dış gelişmeler her gün farklı bir dinamikle hareket ederken, Türkiye'nin gündeminde uzun bir seçim süreci yer almamalı. Ekonomi belirsizlikleri asla sevmez. Bu kararla bu belirsizlik yükü ortadan kalkacak. 24 Haziran tarihi yerinde bir karar olmuştur." ifadelerini kullandı.