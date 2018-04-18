Anadolu Aslanları'dan erken seçim açıklaması: Erken seçim kararı yerinde olmuştur!
Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Hasan Ali Cesur, erken seçim kararının yerinde olduğunu belirterek, "Türkiye'nin öncelikleri bakımından bir an önce seçim konusu gündemden kalkmalıdır." ifadesini kullandı.18 Nisan 2018 Çarşamba 16:50
Cesur, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı erken seçim kararını değerlendirdi.
Açıklamayı yerinde bulduklarını aktaran Cesur, Türkiye'nin öncelikleri bakımından biran önce seçim konusunun gündemden kalkması gerektiğini bildirdi.
Cesur, "Türkiye'nin öncelikleri çok farklı. İç ve dış gelişmeler her gün farklı bir dinamikle hareket ederken, Türkiye'nin gündeminde uzun bir seçim süreci yer almamalı. Ekonomi belirsizlikleri asla sevmez. Bu kararla bu belirsizlik yükü ortadan kalkacak. 24 Haziran tarihi yerinde bir karar olmuştur." ifadelerini kullandı.
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