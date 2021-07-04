2020-2021 eğitim öğretim yılı 2 Temmuz Cuma günü sona erdi. Bu sene yaz aylarında da okullar açık olacak ve telafi eğitimi yapılacak. Ana sınıfı yaşı gelen çocukların ne zaman kayıtlarının yapılacağı ise merak ediliyor. Peki, ana sınıfı kayıtları ne zaman ayın kaçında başlıyor?

Ana sınıf kayıt yaşı kaç? Anasınıfı kayıtları ne zaman başlıyor?

Temmuz ayıyla birlikte pek çok veli anaokuluna başlama yaşını ve kayıt işlemlerini araştırıyor. Henüz anasınıfı ve 1. Sınıf kayıtları başlamadı. Birkaç gün içerisinde E Okul üzerinden okul sorgulama ekranı açılacaktır. Bu ekrana çocuğunuzun TC kimlik numarasını girdiğinizde çocuğunuzu kaydettireceğiniz okulun ismini öğrenmiş olacaksınız. Sorgulama ekranının açılmasıyla birlikte okul kayıtları da başlayacaktır.

Öte yandan 5 Temmuz-30 Ağustos tarihlerinde telafi eğitimi yapılacak. Bu yıla özel olarak ise temmuz ve ağustos aylarında okullarda çocuk kulüpleri açılacak. 2021-2022 eğitim öğretim yılında 1. Sınıfa başlayacak ve geride bıraktığımız yıl pandemi sebebiyle okul öncesi eğitime katılmayanlar çocuk kulüplerine alınacak. Çocuk kulüpleri hakkında bilgi almak için evinize en yakın ilkokuldan bilgi alabilirsiniz.

72-20 aylık çocukların 1. Sınıfa başlaması zorunludur. Bu yaş aralığındaki çocuklar için rapor alıp 1. Sınıfı bir sene ertelemek mümkün değildir. Ancak 69-71 aylık çocuklar veli talebiyle anaokuluna gidebilir. İlgili yönetmelikte yer alan bilgiler şöyle:

Anaokulu, ana sınıfı ve uygulama sınıflarına, kayıtların yapıldığı yılın eylül ayı sonu itibarıyla 57-68 aylık çocukların kaydı yapılır. Okulun kayıt alanında ikamet eden ve bir sonraki eğitim ve öğretim yılında ilkokula başlayacak çocukların kaydı yapıldıktan sonra fiziki imkânları yeterli olan anaokulu ve uygulama sınıflarına 36-56 aylık, ana sınıflarına ise 45-56 aylık çocuklar da kaydedilebilir.

Bir grup oluşturabilecek kadar çocuk bulunmayan okullarda 36-68 aylık çocuklar aynı ana sınıfına kaydedilebilir.

İlkokula kaydı bir yıl ertelenen ve bir önceki yıl okul öncesi eğitim almamış olan 69-71 aylık çocuklara, okul öncesi eğitim kurumlarına kayıtta öncelik tanınır.

Eğitimlerine tam zamanlı kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla devam eden öğrencilerden okul öncesi eğitimde bir sınıfta bulunacak özel eğitim ihtiyacı olan öğrenci sayısı 7/7/2018 tarihli ve 30471 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda düzenlenir.

Eğitimlerini tam zamanlı kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla sürdüremeyecek durumda olan ağır düzeyde yetersizliği bulunanlar ile birden çok yetersizliği olan çocuklar, bu kurumlarda fiziki mekânın uygun olması ve özel eğitim öğretmeni istihdam edilmesi kaydıyla açılan özel eğitim sınıflarına kaydedilir.”

İlkokulların birinci sınıfına, kayıtların yapıldığı yılın eylül ayı sonu itibarıyla 69 ayını dolduran çocukların kaydı yapılır. Ayrıca 66, 67 ve 68 aylık çocuklardan velisinin yazılı isteği bulunanlar da ilkokul birinci sınıfa kaydedilir.

Okul müdürlükleri, yaşça kayıt hakkını elde eden çocuklardan 69, 70 ve 71 aylık olanları velisinin yazılı talebi bulunması halinde okul öncesi eğitime yönlendirir veya kayıtlarını bir yıl erteler.

OKULA BAŞLAMA YAŞI HESAPLAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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