  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Köpekperestler iyice zıvanadan çıktı! Karantinaya rağmen köpek sevkiyatı Destici'den kritik İran ve göç uyarısı! "En büyük risk askeri değil, kitlesel göç dalgasıdır!" Siyonistlere ambargoda ‘yeraltı’ oyunu: İsrail medyası itiraf etti 2026 Risk Değerlendirme Raporu açıklandı! ABD’de şirket iflasları yılın ikinci yarısında % 15 arttı! Ramazan Ramazan rezilliğe tepki yağıyor: Bu da eniştem Hamdi! Yani bir zamanlar öyleydi… İmralı’nın statü açığı nasıl kapanacak? Devlet Bahçeli'nin sorusunu Cumhurbaşkanı Erdoğan cevapladı İstanbul’daki polisevinde yangın! Ezan 3 dakika erken okundu binlerce kişi orucunu bozdu! Müftülüğün telefonları kilitlendi Türkiye'nin enerji ve jeopolitik açılımında yeni bir sayfa açıldı Afrika misyonu çok daha büyük F-16 şehidimizin yıllar önceki videosu ortaya çıktı! Vasiyet gibi sözler... Binbaşı İbrahim Bolat'ın TSK klibindeki o anları herkesi ağlattı
Gündem Okulda çalan 'Kabe'de hacılar' ilahisi laikçi yobazı zıplattı! Müdüre parmak sallayıp provokasyona girişti
Gündem

Okulda çalan 'Kabe'de hacılar' ilahisi laikçi yobazı zıplattı! Müdüre parmak sallayıp provokasyona girişti

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Kocaeli'nin Derince ilçesinde laikçi bir yobaz teneffüs zilinin 'Kabe'de hacılar' ilahisiyle değiştirilmesini hazmedemedi. Şahıs okul müdürüne parmak sallayarak provokasyona girişti.

Kocaeli'nin Derince ilçesinde bir şahıs, çocuğunun okuduğu Çenesuyu Ortaokulu'nda, teneffüs zilinin 'Kabe'de hacılar' ilahisiyle değiştirilmesine tepki gösterdi.

 

Okul müdürüne parmak sallayıp laf salatası yaptı

Müdüre parmak sallayan laikçi yobazın yaptığı laf salatası şöyle:

"Siz bir eğiticisiniz, çocukları böyle bir durumda bırakamazsınız!

Madem öyle 12 İmamlar orucunda da deyiş çalın.

Bu yaptığın kanunsuzluk. Burası Kabe mi ya?" 

Laikçi yobazları zıplattı! MHP lideri Bahçeli kayıtsız kalmadı
Laikçi yobazları zıplattı! MHP lideri Bahçeli kayıtsız kalmadı

Gündem

Laikçi yobazları zıplattı! MHP lideri Bahçeli kayıtsız kalmadı

Okullardaki Ramazan etkinliklerinin kudurttuğu 168 azgın yobaza dava açıldı
Okullardaki Ramazan etkinliklerinin kudurttuğu 168 azgın yobaza dava açıldı

Gündem

Okullardaki Ramazan etkinliklerinin kudurttuğu 168 azgın yobaza dava açıldı

Ümmetin diriliş ayı: Ramazan
Ümmetin diriliş ayı: Ramazan

Oruç

Ümmetin diriliş ayı: Ramazan

Ramazan Şenliklerindeki Hazımsızlığın Meşrûiyet(!) Yansıması: Laiklik
Ramazan Şenliklerindeki Hazımsızlığın Meşrûiyet(!) Yansıması: Laiklik

Okur Postası

Ramazan Şenliklerindeki Hazımsızlığın Meşrûiyet(!) Yansıması: Laiklik

Ramazan’da Paylaşmanın Adı: Umudu Büyütmek
Ramazan’da Paylaşmanın Adı: Umudu Büyütmek

Oruç

Ramazan’da Paylaşmanın Adı: Umudu Büyütmek

Marmaray'da ramazan ayı kararı
Marmaray'da ramazan ayı kararı

Gündem

Marmaray'da ramazan ayı kararı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Vahap

Ya alışacaksınız yada ab sizi alsında kurtulalım zira bu topraklar 1000 yıla yakın müslümandır.
Başkan Öntürk’ten "Türkiye Hatay’ı geri vermeli" diyen Rubin’e net cevap: Gel de al
Gündem

Başkan Öntürk’ten “Türkiye Hatay’ı geri vermeli” diyen Rubin’e net cevap: Gel de al

Türkiye’nin kadrolu düşmanı ABD’li sözde stratejist Michael Rubin’in “Türkiye’nin Suriye’de sömürgeci hedefleri yoksa Hatay’ı geri vermelidi..
Emekli maaşlarında 28 bin TL formülü masada! Kimler yararlanacak, nasıl ödenecek?
Ekonomi

Emekli maaşlarında 28 bin TL formülü masada! Kimler yararlanacak, nasıl ödenecek?

Hükümet, ekonomik mücadelenin sürdüğü bu kritik dönemde dar gelirli emeklileri rahatlatacak devrim niteliğinde bir adım atıyor. "Gelir Tamam..
Mete Komutan’dan "Sözde" Sanatçılara Tokat Gibi Soru: "Yıldız Tilbe Kadar Olamadınız!" Siz kimin yanındasınız?
Gündem

Mete Komutan’dan "Sözde" Sanatçılara Tokat Gibi Soru: "Yıldız Tilbe Kadar Olamadınız!" Siz kimin yanındasınız?

Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar, katıldığı televizyon programında Türkiye’deki sanat camiasının ikiyüzlülüğünü ve "muhafazakar" görü..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23