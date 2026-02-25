Okulda çalan 'Kabe'de hacılar' ilahisi laikçi yobazı zıplattı! Müdüre parmak sallayıp provokasyona girişti
Kocaeli'nin Derince ilçesinde laikçi bir yobaz teneffüs zilinin 'Kabe'de hacılar' ilahisiyle değiştirilmesini hazmedemedi. Şahıs okul müdürüne parmak sallayarak provokasyona girişti.
Kocaeli'nin Derince ilçesinde bir şahıs, çocuğunun okuduğu Çenesuyu Ortaokulu'nda, teneffüs zilinin 'Kabe'de hacılar' ilahisiyle değiştirilmesine tepki gösterdi.
Okul müdürüne parmak sallayıp laf salatası yaptı
Müdüre parmak sallayan laikçi yobazın yaptığı laf salatası şöyle:
"Siz bir eğiticisiniz, çocukları böyle bir durumda bırakamazsınız!
Madem öyle 12 İmamlar orucunda da deyiş çalın.
Bu yaptığın kanunsuzluk. Burası Kabe mi ya?"