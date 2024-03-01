AMRAAM-ER füzesi NASAMS’dan ateşlendi! Norveç'ten flaş hamle

Bir RTX işletmesi olan Raytheon, Kongsberg Defence & Aerospace, Norveç Savunma Bakanlığı ve Silahlı Kuvvetlerin desteğiyle bir uçuşu daha başarıyla tamamlamış oldu. NASAMS (National Advanced Surface to Air Missile System-Ulusal/Norveç Gelişmiş Satıhtan Havaya Füze Sistemi) ile birlikte güncellenmiş bir AMRAAM-Extended Range (Genişletilmiş Menzilli) füzesinin testi gerçekleştirildi.

AMRAAM-ER’in son versiyonu, AIM-120 C-8 türünün ilk örneği olan bir konfigürasyondur. Raytheon Hava ve Uzay Savunma Sistemleri Başkanı Paul Ferraro konu ile ilgili aşağıdaki açıklamayı yaptı ve AMRAAM’ı gelişen tehditlere karşı etkin bir şekilde mücadele edebilmesi için sürekli olarak geliştirecek olan çevik yazılım yükseltmelerine vurgu yaptı:

“Bu yeni teknolojinin AMRAAM-ER’ye entegre edilmesi, yüzeyden fırlatılan mühimmatın ileri düzey yeteneklerinin uzun yıllar boyunca korunmasını sağlıyor. Çevik yazılım yükseltmeleri, gelişen tehditlerin önünde kalmak için AMRAAM’ı geliştirmeye devam edecek.”

Testin füzenin NASAMS fırlatıcısından güvenli çıkışı ve füze performansını doğrulamak için önceden programlanmış uçuş yolunda uçtuğu bir test atışını içerdiği aktarıldı. AMRAAM-ER, artırılmış hava savunması, artırılmış menzil ve özel AMRAAM irtifası ile hedeflerin durdurulması için NASAMS fırlatıcı ile entegre olacak şekilde tasarlanmıştır.

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Uyarlanabilir bir orta menzilli hava savunma çözümü olan NASAMS, Raytheon ve Kongsberg Defence & Aerospace tarafından ortak olarak geliştirilip üretilmektedir. Onlarca yıllık deneyim, endüstriyel iş birliği ve üç tarafın da yaptığı önemli yatırımlardan yararlanan bu yeni iş birliği düzenlemesi, NASAMS’ın sürekli gelişen karmaşık tehditlere ayak uydurmasını sağlaması konusunda yeteneklerini artıracak.