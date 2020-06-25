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Dünya

Amerika'ya ters köşe! Japonya sistemden vazgeçti

Japonya'da ABD yapımı kara-konuşlu Aegis Ashore füze savunma bataryalarının, kuzeydeki Akita ve güneybatıdaki Yamaguçi eyaletlerine yerleştirilmesi planı hükümet tarafından iptal edildi.

Yeniakit Publisher
2020-06-25 11:31:00 -
Amerika'ya ters köşe! Japonya sistemden vazgeçti

Japonya Savunma Bakanı Kono Taro, Başbakan Abe Şinzo liderliğinde toplanan Ulusal Güvenlik Konseyi'nin (NSC) ardından Liberal Demokrasi Partisi (LDP) milletvekillerine açıklamada bulundu.

Kono, Kuzey Kore'nin tehditlerine karşı bataryaların konuşlandırılması için alternatif bölge arayışlarının sonuç vermediğini belirterek sistemlerin Yamaguçi ve Akita'ya konuşlandırılmasından vazgeçildiğini bildirdi.

Bakan Kono, ¨Ulusal konsey müzakereleri sonucunda, Akita ve Yamaguçi eyaletlerine Aegis Ashore’un konuşlandırılması planının iptaline karar verildi." dedi.

Kono, füze savunma faaliyetlerinin, Japonya Deniz Öz Savunma Kuvvetlerine (MSDF) ait Aegis donanımlı destroyerlerle devam edeceğini belirterek "Balistik füzelere karşı sadece Aegis konuşlu savaş gemilerini tahsis eden güvenlik politikası da doğru değil." değerlendirmesinde bulundu.

Kono, çevre ülkelerin yeni balistik füze projelerine karşı, Japonya’nın orta ve uzun vadede nasıl hareket edeceğine ilişkin güvenlik stratejisi belirlemesi gerektiğini vurguladı.

Toplantıda eski Savunma Bakanı ve LDP Ulusal Güvenlik Paneli Başkanı Onodera İtsunori de kurulacak yeni proje ekibiyle yeni savunma çerçevesinin de oluşturulacağını söyledi.

Japonya, 2017’de Kuzey Kore’nin nükleer silah ve balistik füzelerine karşı ülke savunmasını güçlendirmek için ABD yapımı Aegis Ashore bataryalarını konuşlandırma kararı almıştı.

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Yorumlar

7654

abd alçağı sırf asya ülkeleri birleşmesin diye koreden ıraka kadar her yere askeri üslerle bu ülkeleri hegomonya altına almışki kendisi sadece dünya imparatorluğu herşeye jandarma olarak abd kalsın diye japonyadan koreye bütün asya ülkelerini esir almış okyanusya kıtaası ülkeler dahil düşünün okyanusya ülkeleri aasya ülkeleri nato üyesimi peki nasıl oluyorda abd işgalci domuzu sırf dünyada her türlü kıyamet silahlarına sahip diye heryere işgak hükümü askeri üsler kurabiliyor mesela düşünün abdnin filipinlerde hangi hakla askeri üsleri var veya hiç alakası olmadığı zelenda avustralyada niye abd uzay üsleri bu ülkelere kuruyor abd dünyadan veya allahın belasını bulmasını isteği için kuduz köpek gibi her yere saldırıyor
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