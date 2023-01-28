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Ekonomi Amerika'nın profesörü müsün Türkiye’nin mi? TL'yi dolar önünde küçülten ifadeler...
Ekonomi

Amerika'nın profesörü müsün Türkiye’nin mi? TL'yi dolar önünde küçülten ifadeler...

Habertürk TV canlı yayınında konuşan Maltepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mithat Baydur, "Yurt dışına 50 bin dolar yollarken dört A4 kağıt dolusu form dolduruluyorsa işler kötüye gidiyor demektir" ifadelerini kullandı. Prof. Baydur'un sözleri, "Sen Amerika'nın profesörü müsün Türkiye’nin mi?" dedirtti.

Yeniakit Publisher
2023-01-28 03:17:00 -

 Yeniakit.com.tr 

Maltepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mithat Baydur, Habertürk TV canlı yayınında ekonomi değerlendirmesi yaptı, dolara olan düşkünlüğünü ortaya koydu.

Adeta Türkiye'nin değil, ABD'nin profesörü gibi konuşan Baydur, programın ilgili kısmında şu ifadeleri kullandı:

Yurt dışına 50 bin dolar yollarken dört A4 kağıt dolusu form dolduruluyorsa işler kötüye gidiyor demektir. Bankalara kendi öz sermayenin yüzde 5'i kadar döviz bulundurabilirsin diyorlarsa işler iyi gitmiyor demektir.

Mevduat ikiye ayrılır. Döviz mevduatı var, TL mevduatı var. Bütün mevduatında yüzde 40'ı döviz, yüzde 60'ı TL olacak derse, bunu aşarsan seni cezalandırırım diyorsa, orada işler iyi gitmiyor demektir.

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