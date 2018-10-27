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Amerika'nın kan donduran planı

Amerika, İdlib’e terörist sevkiyatına başladı. 50 farklı noktada yuvalanmış 90 DEAŞ’lı yakalandı.

27 Ekim 2018 Cumartesi 08:28
Amerika'nın kan donduran planı

Türkiye ve Rusya arasında varılan mutabakat çerçevesinde çatışmasızlık sürecinin başladığı İdlib, ABD tarafından vurulacak. Amerika’nın bunun için DEAŞ ve El Kaide’yi bahane edeceğini belirten Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) Kurucu Komutanı Riyad Esad, “ABD’nin hedefi barış sürecini sabote etmek. Bu amaç uğruna her şeyi yapar” diye konuştu.

90 DEAŞ’LI YAKALANDI

DEAŞ’lı teröristlerin farklı yollardan Deyrizor’dan İdlib’e taşındığını belirten Riyad Esad, Suriyeli muhalif gruplar tarafından İdlib merkez, Sermin, Serakıb ve Derkuş bölgelerine düzenlenen nokta operasyonlarda DEAŞ’lı 90 teröristin yakalandığını söyledi. Esad, “İdlib’de sağlanacak sulh, ABD’nin planlarını bozdu. Şartları kendi lehine değiştirmek için bölgeye terörist naklediyor. Son 4 ayda İdlib’e sızan DEAŞ’lı sayısı 250’yi aştı” dedi.

HER ŞEYİ İTİRAF ETTİLER

Deyrizor’dan ayrılarak İdlib’e gelen ve özel operasyonla yakalanan DEAŞ’lılar ise İdlib’i vilayet ilan etmeye hazırlandıklarını anlattı. Yakın bir dönemde İdlib’de geniş çaplı çatışma ve sabote eylemleri başlatmayı hedeflediklerini belirten DEAŞ’lı teröristler, Deyrizor’dan nakil sürecinde ABD, PKK ve Esed rejimi tarafından desteklendiklerini itiraf etti.

KAYNAK: YENİŞAFAK

Haber Tarihi: 27 Ekim 2018 Cumartesi 08:28
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  4. DAEŞ
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