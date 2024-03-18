Amerika’nın çöküşünü anlatan “İç Savaş” filmi büyük dikkat çekti! Küreselciler ABD’nin çöküşünün zihni alt yapısını hazırlıyor

Radikal düzeyde yeni bir Amerikan savaş filmi olan ve kışkırtıcı bir önsezi işlevi gören aksiyon gerilim filmi “İç Savaş”, 19 Nisan’da ülkemizde vizyona girecek. Amerika’nın çöküşün eşiğine gelişini konu alan İç Savaş filmi, Teksas Austin Paramount sinemasında görücüye çıktı. Günümüzde Amerikan hükümeti ve eyaletler arasında yaşanan olaylar sebebi ile öngörüsel bir programlama yani halkı olacaklara hazırlayan bir film olduğu konusunda çokça tartışma yaratan film izleyenlerden büyük övgü aldı. İnanılmaz bir hikâye, bir başyapıt yorumunda bulunan izleyiciler filmi sürükleyici ve unutulmaz buldu. Kalabalık bir seyirci kitlesinin eşlik ettiği galada filmin oyuncu kadrosunun birçoğu da filmi ilk defa izledi. Galada konuşan filmin yazar ve yönetmeni Alex Garland ise İç Savaş’ı ne zaman ve nasıl yazdığına dair merak edilen soruları yanıtladı.

“Filmi 4 yıl önce yazmaya başladım”

İç Savaş, rakibi Donald Trump'ın seçim yasalarını bozma girişimleri geçmişi göz önüne alındığında, Başkan Joe Biden'ın "demokrasinin tehlikede olduğunu" iddia ettiği çekişmeli bir seçim yılının ortasında geldiği için zamanlaması nedeniyle dikkatleri üstüne çekti. Günümüzde bir iç savaşı fikri abartılı görünse de, YouGov ve Economist tarafından 2022'de yapılan bir anket, Amerikalıların yüzde 40'ının yeni bir iç savaşın "en azından önümüzdeki 10 yıl içinde bir miktar muhtemel" olduğuna inandığını ortaya koydu. Tüm bunlar göz önüne alındığından İç Savaş filmi geleceğin bir fragmanı mı sorusunu akla getirirken, galada Alex Garland’e filmi ne zaman yazdığı soruldu.

Filmi dört yıl önce yazmaya başladığını açıklayan Garland, “Yazmayı bitirdikten sonra A24'e gönderdim ve onlar da ‘’tamamdır, çok iyi’’ dediler ki buna çok şaşırdım çünkü finanse edilmesi gerçekten cesur bir film, bu gerçekten takdir edilesi’’ dedi. Filmin ülkenin bu tehlikeli duruma nasıl geldiğine dair pek bir açıklama sunmadığı yorumuna karşın bunu kasıtlı olarak yaptığını anlatan Garland, ‘’Film, insanlar için bir sohbet, tartışma ortamı yaratmasını amaçlıyor. Herkesin kendisini bu tartışmanın içine katabilmeleri için bir alan bırakmak istedik’’ diye konuştu.

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Filmde savaş muhabirini canlandıran ünlü oyuncu Kristen Dunst ise “Hiç böyle bir senaryo okumamıştım ve böyle bir film görmemiştim” diyerek filme en az seyirciler kadar övgü yağdırdı.

İşte galaya katılanların ilk tepkileri;

Jason Kauzlarich

“Alex Garland'ın İÇ SAVAŞ'ı bir başyapıt. Son sahnede kalbim sürekli atıyordu ve çenem yerdeydi. Mümkün olan en gürültülü sinemada izleyin.

Alyssa Vidales

“Alex Garland'ın İÇ SAVAŞI: Nutkum tutuldu. İnanılmaz iyi bir hikâye. Bir gazetecilik hikayesi. İyi anlatılmış bir Amerikan masalı.

Eric Vespe

“Alex Garland'ın İç Savaşı inanılmaz. Yıllardır izlediğim en sürükleyici filmlerden biri.’’

İç Savaş filmi ne anlatıyor

Bir iç savaşa karışmış birden fazla gruba bölünmüş yakın gelecekteki bir Amerika'da geçen filmde, federal hükûmete karşı ayaklanan eyaletlerin oluşturduğu silahlı bir ittifak olan Batı Güçleri'nin başkente saldırmasına günler kalmıştır. Başkanla (Nick Offerman) son bir röportaj yapma umuduyla, dünyanın dört bir yanındaki vahşeti ve istikrarsızlığı görüntülemiş, tecrübeli bir savaş fotoğrafçısı olan Lee (Kirsten Dunst), aralarında isteksizce akıl hocalığı yapmaya başladığı Jessie (Cailee Spaeny) adında genç ve hevesli bir fotoğrafçının da bulunduğu küçük bir gazeteci grubuyla Beyaz Saray'a gider.

Garland'ın 2002 yapımı, türü yeniden tanımlayan zombi filmi 28 Gün Sonra'nın senaryosundaki Londra'nın ürkütücü derecede boş sokakları gibi, New York sokaklarından ülkenin başkentine kadar tanıdık ve simgesel imgeler de heyecanlı aksiyonla birlikte radikal bir şekilde yeniden keşfedildiği filmde, şiddetin keskinliğiyle yan yana duran huzurlu Amerikan manzarası, bir anda gerçeküstü ve şaşırtıcı derecede gerçeklik hissettiriyor.