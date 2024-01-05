  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Hamas'tan Aruri suikasti ile ilgili bomba açıklama

Ankara'da Tevhid sancakları dalgalanıyor!

Türkiye'de yakalanan MOSSAD ajanlarına ilişkin sır perdesi aralanıyor!

Doğu Perinçek kurulan Süper Kupa tezgahının arkasındaki ismi Latif Şimşek'e açıkladı!

HKP'den 'Filistin mitingine' suç duyurusu hadsizliği!

İsrail'in sinsi işgali devam ederken İngilizlerden çok tehlikeli KKTC provokasyonu!

'Tevhid sancağına saldırı' 'süper kupa' derken Gazze unutuldu mu? Katiller yine bomba yağdırdı!

Gram altın için şok tahmin! '1000 lira birden gram altın değişecek' dedi, 'yapmayın, etmeyin' diye uyardı

Selçuk Bayraktar gece yarısı paylaştı! Sosyal medya yıkıldı: Kızılelma'ya varıncaya kadar...

İhsan Şenocak Hoca Tevhid sancağının Müslümanlar için önemini anlattı! Osmanlı hilal yıldızlı bayrağı niye yaptı?
Sosyal Medya "Amerikan rüyası" demişlerdi kabusa dönüştü
Sosyal Medya

"Amerikan rüyası" demişlerdi kabusa dönüştü

Yeniakit Publisher
2024-01-05 09:38:00 - 2024-01-05 09:39:18

ABD sokaklarında uyuşturucu bağımlılarının kriz geçirdiği anlara dair bir video daha paylaşıldı. "5 dolarlık çılgınlık" adı verilen uyuşturucu maddesini içen bir genç sokakta fenalaşarak kendini oradan oraya attı. O anlar sosyal medyada gündem oldu.

Uyuşturucu bağımlılığına yönelik ABD'de bir çözüm bulunamazken, her geçen gün bağımlı hale gelen ve sokaklarda ürkütücü görüntüler veren kişiler artıyor. Daha önce içtikleri madde nedeniyle sokaklarda garip hareketler yapan kişilerin yanı sıra bu kez de bir genç kaldırımda fenalaştı. Krize giren genç kendini sağa sola attı.

 

"5 dolarlık çılgınlık" adı verilen ve sentetik bir uyuşturucu olan maddeyi içen genç kendini yerden yere atsa da kimse yardım etmedi. Birçok kişinin bu uyuşturucu nedeniyle yaşamını yitirdiği ABD'de, hala bu maddelere kolaylıkla erişiliyor. Anlatılan "Amerikan rüyası"nın aksine sokaktaki o görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

Ünlü oyuncu aracında ölü bulundu! Hakkında uyuşturucu soruşturması yürütülüyordu
Ünlü oyuncu aracında ölü bulundu! Hakkında uyuşturucu soruşturması yürütülüyordu

Dünya

Ünlü oyuncu aracında ölü bulundu! Hakkında uyuşturucu soruşturması yürütülüyordu
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Fabrika görünümlü uyuşturucu serası
Fabrika görünümlü uyuşturucu serası

Yerel

Fabrika görünümlü uyuşturucu serası

Ev değil uyuşturucu fabrikası!
Ev değil uyuşturucu fabrikası!

Yerel

Ev değil uyuşturucu fabrikası!

Şüphe üzerine durdurulan otomobilden uyuşturucu çıktı
Şüphe üzerine durdurulan otomobilden uyuşturucu çıktı

Yerel

Şüphe üzerine durdurulan otomobilden uyuşturucu çıktı

Van'da geçen yıl yaklaşık 10 ton uyuşturucu ele geçirildi
Van'da geçen yıl yaklaşık 10 ton uyuşturucu ele geçirildi

Yerel

Van'da geçen yıl yaklaşık 10 ton uyuşturucu ele geçirildi

MİT gerekeni yaptı! PKK'nın uyuşturucu ticareti sorumlusu öldürüldü
MİT gerekeni yaptı! PKK'nın uyuşturucu ticareti sorumlusu öldürüldü

Gündem

MİT gerekeni yaptı! PKK'nın uyuşturucu ticareti sorumlusu öldürüldü

Ortadoğu’da uyuşturucu savaşı: Ürdün Suriye’ye giriyor… İran bunun neresinde
Ortadoğu’da uyuşturucu savaşı: Ürdün Suriye’ye giriyor… İran bunun neresinde

Gündem

Ortadoğu’da uyuşturucu savaşı: Ürdün Suriye’ye giriyor… İran bunun neresinde

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23