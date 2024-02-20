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Dünya Amerikan Kongresi ilk defa bir Türk vatandaşına ödül verdi
Dünya

Amerikan Kongresi ilk defa bir Türk vatandaşına ödül verdi

Yeniakit Publisher
2024-02-20 05:48:00 - 2024-02-20 03:49:30
Amerikan Kongresi ilk defa bir Türk vatandaşına ödül verdi

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Kongresi, ilk kez ABD'de yaşayan bir Türk vatandaşına, yaşadığı eyalette topluma yaptığı katkılardan dolayı ödül verdi.

New Jersey eyaletinin Paterson şehrinde yaşayan iş insanı Hüseyin Bayram, ABD Kongresinin alt kanadı Temsilciler Meclisi tarafından ödüle layık görülen ilk Türk vatandaşı oldu.

Toros Restoranlarının sahibi olarak ABD'de Türk yemek kültürünün tanıtımında uzun yıllardır hizmet veren Türk girişimci Bayram, Kongre'nin onayıyla hazırlanan takdirnameyi Temsilciler Meclisi Üyesi Bill Pascrell'in elinden aldı.

New Jersey'deki ofisinde Bayram'ı kabul eden Pascrell, Amerikan toplumuna yaptığı katkılardan dolayı Türk iş insanına, Kongre'nin onayladığı takdirnameyi ve Kongre binasına asılan bir ABD bayrağını hediye etti.

Bill Pascrell, X platformundaki paylaşımında, "Bugün sevgili dostum Hüseyin Bayram'ı Meclis Tutanağını Kongre binasının üzerinde dalgalanan ABD bayrağını takdim ediyorum. Hüseyin, yıllardır hayırsever ve insani çabalarla toplumumuza hizmet ediyor ve restoranı Toros'ta en iyi Türk yemeklerini sunuyor. Şehrimiz ve toplumumuz için yaptığı her şey için kendisine minnettarız." ifadelerine yer verdi.

Giresun kökenli Bayram da AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Türk toplumunun her bir bireyi gibi uzun yıllardır ABD'de hem kendi başarımız hem de ülkemizin ve kültürümüzün temsili için çabalıyoruz. Bu çabalarımızın takdir edildiğini görmek ve ABD Kongresi tarafından ödüllendirilen ilk Türk olmak benim için tarifsiz bir mutluluk." diye konuştu.
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Yaşadığı "şehrin anahtarı" takdim edilmişti

Hüseyin Bayram ayrıca, ABD'de, yaşadığı şehrin anahtarının takdim edildiği ilk Türk vatandaşı olmuştu.

Bayram'a ocak ayında, Paterson Belediye Başkanı Andre Sayegh "şehrin anahtarı"nı hediye etmişti.

Giresun'dan uzun yıllar önce ABD'ye gelen ve aile işletmesi olarak başladıkları işletmenin şubelerini açan Hüseyin Bayram, Türk-Amerikan toplumunun aktif üyeleri arasında yer alıyor.

Bayram ayrıca, yaklaşık 150 bin civarındaki nüfuslarıyla ABD'deki en kalabalık Türk topluluğunu oluşturan Türk Amerikan Giresun Örgütünün başkanı olarak görev yapıyor.

Paterson'un eski Belediye Başkanı Jane Williams-Warren'ın bir dönem yardımcılığını da yapan Bayram, ABD'de yerel siyasette yer alan Türk toplumunun ender üyeleri arasında bulunuyor.

Kaynak: AA

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