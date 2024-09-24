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Amerikan Kongre Binası’nda Kanuni rölyefinin işi ne? Sebebini duyunca çok ama çok şaşıracaksınız

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Amerikan Kongre Binası’nda Kanuni rölyefinin işi ne? Sebebini duyunca çok ama çok şaşıracaksınız

Türkiye gazetesi yazarı Ekrem Buğra Ekinci, İslamiyet'in her zaman adaleti emrettiğini ve Osmanlıların bu konuda diğer devletlerden daha ileri olduğunu belirtti. Osmanlıların hukuk sisteminin geniş bir coğrafyada etkili olduğunu vurgulayan Ekinci, Kanuni Sultan Süleyman’ın adalet anlayışıyla "Kanuni" lakabını aldığını ifade etti. Ekinci, Amerikan Kongre Binası'nda Kanuni'nin rölyefinin bulunduğunu söyledi. İşte Ekrem Buğra Ekinci'nin dikkat çeken yazısının ilgili bölümü:

Türkiye gazetesi yazarı Ekrem Buğra Ekinci, İslamiyet'in her zaman adaleti emrettiğini ve Osmanlıların bu konuda diğer devletlerden daha ileri olduğunu belirtti. Osmanlıların hukuk sisteminin geniş bir coğrafyada etkili olduğunu vurgulayan Ekinci, Kanuni Sultan Süleyman’ın adalet anlayışıyla "Kanuni" lakabını aldığını ifade etti. Ekinci, Amerikan Kongre Binası'nda Kanuni'nin rölyefinin bulunduğunu söyledi. İşte Ekrem Buğra Ekinci'nin dikkat çeken yazısının ilgili bölümü:

"(...) İslamiyetin delili olan Kur’ân-ı kerim ve hadis-i şerifler, her zaman adaleti emreder, haksızlığı kötüler. Bu son semavi din, daha evvelki semavi dinlerde olduğu gibi cemiyeti tanzim ve adaleti temin için bir hukuk nizamı getirmiş, âlimler bu hukuku sistemleştirmiştir.
Atlas Okyanusu kıyısından Çin içlerine kadar geniş bir coğrafyada çeşitli versiyonlarıyla tatbik edilen muazzam bir külliyat hâline gelmiştir. Sicilya ve Endülüs yoluyla başka milletlerin hukukuna tesir icra etmiştir.
Osmanlılar bu hususta emsali hemen her devletten daha ileriye gitmiştir. Osmanlılara en garazkâr ecnebiler bile, hukuk sistemini ve adalet mekanizmasını hayranlıklarını dile getirirler.
En meşhur hükümdarlarından birinin lakabı Kanuni’dir. Sadece kanun yaptığı için değil, adalete hürmetinden dolayı bu lakabı almıştır. Amerikan Kongre Binası’nda dünya çapındaki hukuk adamlarıyla beraber rölyefi asılıdır. (...)"

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