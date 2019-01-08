Amerikan GPS’ine ihtiyacımız kalmadı

Mehmet Kılınç Yeni Akit

Geçtiğimiz Eylül’de bir yolcu uçağının GPS hatası nedeniyle Kahramanmaraş yerine Gaziantep’e inmek zorunda kalması üzerine verdiğimiz, “GPS’de ABD’ye bağımlılık korkutuyor” başlıklı haberimizin ardından sevindirici bir gelişme yaşandı.

Kısa sürede sayısal yer belirleme haritalarını güncelleyen Türkiye, lokal konumlama sistemini hayata geçirdi. Akit’in edindiği bilgilere göre; sivil havacılık kurumlarının yanı sıra Harita Genel Komutanlığı’nın ortak çalışmaları neticesi Türkiye, ABD GPS sistemi veya yerli uydular devre dışı da kalsa lokal konumlama sistemiyle her türlü uçak uçurma yeteneğine kavuştu.

Başarıyla tamamlanan test çalışmalarının askeri uçaklarla gerçekleştirildiği öğrenilirken, Türk jetlerinin normal süreçlerde de ABD GPS sistemlerini kullanmaması yönünde karar alındığı; uçuşların halihazırda yerli uydulara ve lokal konumlama sistemine bağlı olarak icra edilmekte olduğu kaydedildi.