Amerikan donanması neden uçak gemilerini 1 sente sattı? İşte o sebebi belli oldu!

ABD donanmasının, müzeye dönüştürülmesi çağrılarına rağmen iki uçak gemisini birer sente satmasının, yüksek bakım maliyetlerinden kaynaklandığı belirtiliyor.

Donanmaya ait Kitty Hawk ve John F. Kennedy uçak gemileri, Teksas'taki International Shipbreaking Limited adlı gemi söküm şirketine 2022'de satılmıştı.

Washington merkezli düşünce kuruluşu Center for National Interest'in iki ayda bir yayımlanan National Interest dergisi, Soğuk Savaş döneminden kalma gemilerin bakım masraflarının çok yüksek olduğuna işaret ediyor.

John F. Kennedy, 2007'de Kitty Hawk ise 2009'da hizmet dışı bırakılmıştı. Kitty Hawk Gaziler Derneği, geminin müzeye dönüştürülmesi için 5 milyon dolar toplamıştı.

Fakat ABD donanmasına bağlı Donanma Deniz Sistemleri Komutanlığı (NAVSEA), gemilerin satılmasına karar vermişti.

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Haberde, müzeye dönüştürülse bile ziyaretçilerden elde edilecek gelirlerin gemilerin bakım masraflarını karşılamaya yetmeyeceğinin düşünüldüğü ifade ediliyor.

Ayrıca uçak gemilerinin Teksas'a taşınmasına dair masrafların da donanma tarafından karşılandığına dikkat çekiliyor. Her bir geminin sökülmesinin 18 ay sürebileceği bildiriliyor.

ABD'de 5 savaş gemisi müze olarak kullanılıyor ama bunlardan hiçbiri Soğuk Savaş dönemine ait değil.

Haberde, talk show sunucusu Jay Leno, Hollywood yıldızı Brad Pitt ve Yüzüklerin Efendisi serisini sinemaya uyarlayan Peter Jackson'ın askeri araçları satın alarak kendi koleksiyonlarını oluşturduğu hatırlatılıyor.

Diğer yandan Microsoft'un kurucularından Paul Allen ya da teknoloji milyarderi Elon Musk gibi isimler devreye girmiş olsa belki de Kitty Hawk ve John F. Kennedy'nin kurtulabileceği yazılıyor.