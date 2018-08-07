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Amerikalıların Türkiye'deki muhalefet yorumu: Akıllarını kaybettiler

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a karşı sürekli parlatılan isimler, Amerikan medyası tarafından "akıllarını kaybetmiş" olarak nitelendirilmeye başladı.

07 Ağustos 2018 Salı 09:03
Amerikalıların Türkiye'deki muhalefet yorumu: Akıllarını kaybettiler

Başkan Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde inşa edilen Yeni Türkiye’den en çok Amerikalılar rahatsız oldu. Öyle ki; 24 Haziran seçim sürecinde ABD medyası, sürekli muhalefeti parlatarak AK Parti ve Erdoğan’ı erimiş, bitmiş, tükenmiş ve yorulmuş göstermeye çalıştı.

Tüm köpürtmelere ve gazlamalara rağmen Milli İrade karşısında sürekli hezimet yaşayan ana muhalefet, artık ABD medyasını bile bezdirdi.

Ülkede yayın yapan Foreign Policy Dergisi, Türkiye'deki muhalefin durumunu değerlendirdi.

MUHALEFET AKLINI KAYBETTİ

"Türkiye'nin muhalefeti önce Erdoğan'a karşı kaybetti sonra aklını kaybetti" başlıklı yazıda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Muharrem İnce arasında yaşanan kriz ele alındı.

"BAŞ AŞAĞI DÜŞTÜLER

İşte Foreign  Policy Dergisi'nde yayınlanan yazıdan bir kısım;

"Recep Tayyip Erdoğan 24 Haziran’da üst üste gelen 13’üncü seçim zaferini ilan ettiğinden beri muhalifleri baş aşağı düşüşteler.

MUHALEFET LİDERLERİ KOLTUK DERDİNDE

Hüzün verici durumları Türk siyasetinin temel sorununu yansıtıyor: Muhalefet yeni fikirlerden ve esin kaynağından yoksun; liderleri ise ülkelerini kurtarmaktan ziyade koltuklarını korumakla ilgileniyor.

Seçimden sonra Muharrem İnce’nin etrafında toplanan geniş tabanlı muhalefet birliği çöktü.

Muhalefet seçmenlerinin sabır tükendi. En tepeden başlayarak kellelerin gittiğini görmek istiyorlar.

MERAL AKŞENER DE KAYBETTİ

İşler İYİ Parti de farklı değil. Eski Bakan Meral Akşener, MHP lideri Devlet Bahçeli’ye karşı ayaklanmaya öncülük ederek şöhret kazanmıştı. Seçim sırasında Akşener, MHP’den eski müttefiklerini rekabetin yoğun olduğu bölgelerde aday göstererek kendisinden soğuturken en üst sıralara ana akımdan isimleri yerleştirdi. Akşener’in iddiası, partinin bir merkez sağ alternatifi olmasıydı ancak karşılık bulmadı."

Haber Tarihi: 07 Ağustos 2018 Salı 09:03
  1. kemal kılıçdaroğlu
  2. iyi parti
  3. muharrem ince
  4. devlet bahçeli
  5. recep tayyip erdoğan

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