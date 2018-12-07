Amerikalıların alay konusu

NEW YORK

ABD Başkanı Trump'ın, Çin ile devam eden ticari müzakerelerle ilgili olarak kendisinden "gümrük vergisi adam" (tariff man) diye bahsetmesi, ülkede sosyal medyanın ve komedyenlerin diline düştü.

Trump hesabından, "Başkan Şi ve ben ticari anlaşmanın olmasını istiyoruz ve muhtemelen olacak. Ama eğer olmazsa unutmayın, ben gümrük vergisi adamıyım. Milletimizin büyük zenginliğini yağmalamak için gelen insanların veya ülkelerin, bunu yapma ayrıcalığı için bedel ödemesini istiyorum" diye yazdı.

"The Late Night Show" programının sunucusu komedyen Stephen Colbert, hazırladığı parodi videoda çizgi kahraman Süperman karakterine atıfta bulunarak "Tariff man'in başkentte beceriksiz Başkan Donald Trump maskesi altında gizlendiği" şeklinde espri yaptı.

Vergi kaçırıyor

Programın sunucusu James Corden da Trump'ın korkunç bir heceleme yanlışı yaptığını belirterek başkanın vergi kaçırdığı iddialarına gönderme yaptı. Corden, "'Tariff' vergi demek, Trump zaten ödemiyor. Sanırım, süper kahramanların olduğu çizgi roman dünyası biraz fazla genişliyor" yorumunu yaptı.

Minnesota'dan seçilen ilk başörtülü Müslüman Kongre üyesi İlhan Ömer de "'Tariff man', gelmiş geçmiş en kötü süper kahraman, vergilerimizi yükseltiyor ve ekonomimizi mahvediyor" yorumunda bulundu.