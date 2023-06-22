Amerikalılar yüksek enflasyondan bıktı!

Yüksek enflasyon Amerikalıların kabusu olmaya devam ediyor.

ABD’de yüksek enflasyon hanehalklarını zor duruma düşürmeye devam ediyor. Amerikalılar için geleneksel bir alışkanlık olan hayırsever bağışlardaki düşüş de bunu doğruluyor.

Finansgundem.com’un derlediği bilgilere göre, Amerikalılar enflasyondan o kadar bıkmış durumda ki hayırsever bağışlar geçen yıl, son 40 yıl içinde sadece 4. kez düşüş gösterdi.

Bağışta bulunanların sayısı azalıyor

Fortune’dan Glenn Gamboa'nın haberine göre, Salı günü yayınlanan Giving USA raporuna göre, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki hayırsever bağışlar 2022 yılında azaldı. Bu düşüş son kırk yılda yalnızca dördüncü kez yaşanıyor.

Toplam bağış, 2022 yılında yüzde 3,4 oranında düşerek cari dolar cinsinden 499,3 milyar dolara geriledi. Bu, enflasyona göre ayarlandığında yüzde 10,5'lik bir düşüşe karşılık geliyor. Düşüş, birçok kar amacı gütmeyen kuruluşun, özellikle ihtiyaç sahiplerine hizmet sağlayanların, yardım taleplerinde artış bildirdiği bir zamanda gelmesi bakımından da anlamlı bir nitelik taşıyor.

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Bununla birlikte, raporu yayınlayan ve bağış eğilimleri hakkında veri ve öngörüler sağlayan Giving USA Vakfı'nın başkanı Josh Birkholz, sonuçların aslında 2022'nin sonlarındaki zorlu ekonomik iklim dikkate alındığında, çok daha kötü olmadığını söylüyor.

Associated Press'e verdiği röportajda Birkholz, “Cesaret verici mi yoksa cesaret kırıcı mı olduğu konusunda karasızım. Borsalarda yüzde 20 ila yüzde 25 arasında bir düşüş ve yüzde 8'lik bir enflasyon oranı vardı, ancak Amerikalılar yine de yaklaşık yarım trilyon dolar bağışta bulundu” diyor.

Indiana Üniversitesi Lilly Family School of Philanthropy'de araştırma ve uluslararası programlardan sorumlu dekan yardımcısı ve Giving USA raporunun baş araştırmacısı Una Osili, 2022 bağışlarının, Kovid-19 salgınının benzeri görülmemiş ihtiyaçlarından kaynaklanan hayırsever bağışlar bakımından rekor kıran iki yılın ardından geldiğini söylüyor. Osili, “Bazı endişe alanları olsa da, bu sürekli cömertliğin bir işareti. 21. yüzyılın başında Amerikalıların üçte ikisi bağışta bulundu. Bugün, bu ilk kez yüzde 50'nin altına düştü. Yani bağış arttı, ancak daha az insan katılım sağladı” diyor.

Birçok hayır kurumu zor durumda

Bağıştaki gerileme, ülke genelinde birçok hayır kurumunda olduğu gibi, daha çok CHiPS olarak bilinen Park Slope Topluluk Yardımı’nda (Community Help in Park Slope) sorunlara yol açıyor. Kâr amacı gütmeyen kuruluş, bekar anneleri ve bebeklerini desteklemenin yanı sıra bir aşevi ve yemek kileri işletmektedir.

CHiPS geliştirme direktörü Shanice Brown, “Enflasyonun yükseldiğini gördük ve bununla birlikte daha fazla işçi sınıfı birey saflarımıza katıldı. Bağışlar ve gıda bağışları da azaldı çünkü ürünlerin fiyatı arttıkça insanlar daha fazlasına ihtiyaç duyuyor ve bu nedenle daha az bağış yapıyorlar” şeklinde konuşuyor.

Büyük ölçekli ve kar amacı gütmeyen kuruluşlar bile enflasyonun kaynakları üzerindeki etkileriyle mücadele etmek için yeni çözümler bulmak zorunda kalıyor. Make-A-Wish Foundation of America'nın gelir sorumlusu Jared Perry, kritik hastalıklarla savaşan çocukların dileklerini yerine getiren vakfa yapılan bağışların 2022'de bir miktar arttığını ancak bu yıl şu anda bazı bölgelerde düşüşe geçtiğini belirtiyor.

“Dolar yükseldi, bağışçılar azaldı”

Indiana Üniversitesi'ndeki Lilly Family School of Philanthropy'de veri ortaklıkları direktörü yardımcısı ve Giving USA raporunun baş analisti Jon Bergdoll ise hayırseverlikte uzun süredir devam eden 'dolar yükseldi, bağışçılar azaldı’ eğiliminin, kâr amacı gütmeyen kuruluşlar için potansiyel büyüme sunduğunu söylüyor. Bergdoll, bağışlar için karar vericilerin ‘anne ve baba bağışçıları değil, varlıklı bireyler' olduğunu ifade ediyor ve ekliyor: “Bu, 30 veya 40 yıl öncesine kıyasla paranın şu anda nereden geldiğinin de bir göstergesi.”

Giving USA raporuna göre, 2022'deki bağışların yüzde 64'ü bireysel bağışçılardan, yüzde 21'i vakıflardan, yüzde 9'u genellikle vasiyet veya emlak planı yoluyla yapılan vasiyetlerden ve yüzde 6'sı şirketlerden geliyor. 2022'de şirketler Amerika Birleşik Devletleri'ndeki vergi öncesi karlarının yüzde 0,9'unu bağışlamış durumda. Ancak Bergdoll raporun çok uluslu şirketlerin diğer ülkelerde daha fazla bağış yapıp yapmadığını takip etmediğini belirtiyor.

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