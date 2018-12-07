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Amerikalı senatörlerin Kaşıkçı tepkisi devam ediyor

Kaliforniya Senatörü Sen Dianne Feinstein:- "Diplomatik misyonda işlenen bu barbarca cinayet en güçlü şekilde kınanmalıdır. Başkan'ı ses kayıtlarının da dahil olduğu tüm istihbarat raporlarını gözden geçirmeye ve etkili bir cevap vermeye çağırıyorum"- Illinois Senatörü Dick Durbin:- "Veliaht Prens'in Kaşıkçı cinayetine müdahil olmasını göz önünde bulundurarak, Suudilerin ABD Büyükelçisi'ni ülkeden resmen kovmalı ve tüm müttefiklerimize aynısını yapmaları çağrısında bulunmalıyız"

07 Aralık 2018 Cuma 00:47
Amerikalı senatörlerin Kaşıkçı tepkisi devam ediyor

WASHINGTON (AA) - ABD'li senatörlerden, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinden Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın sorumlu olduğuna yönelik açıklamalar gelmeye devam ediyor.

Kaliforniya Senatörü Sen Dianne Feinstein, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Veliaht Prens'in bu cinayetin suç ortağı olduğuna yönelik hiçbir şüphenin olmadığını kaydetti.

Feinstein, "Diplomatik misyonda işlenen bu barbarca cinayet en güçlü şekilde kınanmalıdır. Başkan'ı ses kayıtlarının da dahil olduğu tüm istihbarat raporlarını gözden geçirmeye ve etkili bir cevap vermeye çağırıyorum." ifadelerini kullandı.

Illinois Senatörü Dick Durbin ise Suudi Arabistan'ın ABD Büyükelçisi'nin ülkeden kovulması gerektiğini ifade etti.

Durbin, "Veliaht Prens'in Kaşıkçı cinayetine müdahil olmasını göz önünde bulundurarak, Suudilerin ABD Büyükelçisi'ni ülkeden resmen kovmalı ve tüm müttefiklerimize aynısını yapmaları çağrısında bulunmalıyız." ifadesine yer verdi.

Öte yandan, Cemal Kaşıkçı'nın Washington Post gazetesindeki editörü Karen Attiah, CNN'e yaptığı açıklamada, Trump yönetimini eleştirdi.

Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'yu Kaşıkçı cinayetinin örtbas edilmesi çabasının bir parçası olmakla suçlayan Attiah, "Pompeo, geçen yıl CIA direktörüydü. Eski kurumunu kamyonun altına itmek isteyen bir CIA başkanı olması hayret verici." dedi.


Haber Tarihi: 07 Aralık 2018 Cuma 00:47
  1. CemalKaşıkçı
  2. Illinois Senatörü Dick Durbin
  3. Kaliforniya Senatörü Sen Dianne Feinstein
  4. Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman

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