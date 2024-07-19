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Dünya Amerikalı pilotun yaptığına bakın! Araba yolunu piste çevirmiş
Dünya

Amerikalı pilotun yaptığına bakın! Araba yolunu piste çevirmiş

Yeniakit Publisher
2024-07-19 11:40:00 -

ABD'de bir pilot evinin önüne park ettiği uçağıyla araba yolunu pist gibi kullanarak havalandı.

ABD'de bir pilot, evinin önüne park ettiği uçağını araba yolunu pist gibi kullanarak havalandı. Bu ilginç olay, havacılık meraklılarının ve komşularının dikkatini çekti. Pilot, uçuş öncesi hazırlıklarını tamamladıktan sonra, adeta bir otomobil gibi arabayolundan hızlanarak başarılı bir şekilde havalanmayı başardı.

Bu sıradışı manevra, hem güvenlik hem de yasal açıdan birçok soru işaretine neden oldu. Uçuşların genellikle özel olarak tasarlanmış ve onaylanmış pistlerden yapılması gerektiği bilinirken, bu pilotun alışılmışın dışındaki yöntemi, havacılık otoriteleri tarafından da incelenmeye alındı.

Olay, sosyal medyada hızla yayıldı ve birçok kişi tarafından paylaşılarak büyük ilgi gördü. Bazıları bu manevrayı cesur ve ilginç  bulurken, diğerleri güvenlik endişelerini dile getirdi.

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