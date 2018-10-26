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Amerika'dan orta menzilli balistik füze önleme testi

Amerika'nın Japonya ile ortak geliştirdiği "Standart Füze-3 (SM-3) Block IIA" için yapılan testin başarıyla tamamladığı bildirildi

26 Ekim 2018 Cuma 21:40
Amerika'dan orta menzilli balistik füze önleme testi

Füze Savunma Ajansı'ndan yapılan açıklamada, " ABD Füze Savunma Ajansı ile USS John Finn destroyerindeki denizciler, Standart Füze-3 (SM-3) Block IIA için yapılan testi, Hawaii'nin batı yakasından fırlatılan orta menzilli balistik füzeyi vurarak başarıyla tamamladı." ifadeleri kullanıldı. 

Orta menzilli balistik füzenin, Hawaii'nin Kauai Adası'ndaki Pasifik füze atış alanından fırlatıldığı belirtilen açıklamada, füzenin "USS John Finn" destroyerindeki SPY-1 radarı ile tespit edilip izlendiği, daha sonra gemide konuşlu "SM-3 Block IIA" füzesi ile vurulduğu kaydedildi.

Füze Savunma Ajansının bu testinin ABD'nin kademeli füze savunma programı kapsamında gerçekleştirildiğine dikkat çekilen açıklamada, bu testlerle her menzilden fırlatılan balistik füzelere karşı savunma sağlanmasının amaçlandığı belirtildi.

ABD'nin belirli aralıklara yaptığı test en son geçen yıl şubat ayında başarıyla tamamlamıştı.

ABD ile Japonya'nın Reytheon savunma şirketine yaptırdığı 2 bin kilometre menzile sahip "SM-3 Block IIA" orta menzilli füzelere karşı geliştirilmişti.

Haber Tarihi: 26 Ekim 2018 Cuma 21:40
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