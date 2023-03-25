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Gündem Amerika’daki iflas dalgası Almanya’ya sıçradı! Bankanın hisseleri çakıldı
Gündem

Amerika’daki iflas dalgası Almanya’ya sıçradı! Bankanın hisseleri çakıldı

Yeniakit Publisher
2023-03-25 07:24:00 -
Amerika’daki iflas dalgası Almanya’ya sıçradı! Bankanın hisseleri çakıldı

Pandemi nedeniyle faiz oranlarını sürekli artıran ABD'de bakalar iflas etmeye başlarken bu iflas dalgası Avrupa'ya da sıçradı. Amerika'dan Avrupa'ya taşınan bankacılık sektörüne yönelik endişeler Deutsche Bank ile devam ediyor. Bankanın hisselerinde yüzde 14 düştü. Almanya Başbakanı "Endişelenmeye gerek yok" mesajı verdi fakat diğer bankaların da hisselerinin hızla düşmesi ileride neler olabileceğini az çok tahmin edilebilir hale getirdi.

Credit Suisse ile Avrupa'ya taşınan bankacılık sektörüne yönelik endişeler, Deutsche Bank ile devam ediyor. Almanya'nın en büyük pazar payına sahip bankası Deutsche Bank'ın hisseleri, tahvillerinin kredi risk primindeki keskin artışın etkisiyle düşüşünü üçüncü güne taşıdı. Hisselerdeki düşüş yüzde 14'ü aştı. Avrupa'nın en büyük bankalarının yer aldığı Stoxx Europe 600 bankacılık endeksinde yüzde 5'in üzerinde düşüş kaydedildi.

Bu verilere karşın Almanya Başbakanı Olaf Scholz, "Deutsche Bank'ın iş modeli temelden modernize edildi ve yeniden düzenlendi. Çok karlı bir banka. Hiçbir şey için endişelenmenize gerek yok" dedi.

İsviçre bankası Credit Suisse'teki gelişmeler ve ABD'de Silikon Vadisi Bankası ve Signature Bank'ın iflası küresel bankacılık sektörünün sağlığına ilişkin endişeleri artırırken, bu endişeler Avrupa bankalarını 17 Mart'tan beri baskı altına almıştı. Credit Suisse'teki güven krizi küresel finans piyasalarında şok dalgaları yaratırken, UBS 260 milyar dolara varan devlet ve merkez bankası desteğiyle 19 Mart'ta Credit Suisse'i 3 milyar franga satın alacağını duyurmuştu.

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