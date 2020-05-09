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Amerika’da kalp krizi ölümleri korona virüs kaynaklı ölümlerin üç katı

Ulusal Sağlık İstatistikleri Merkezi verilerine göre, yeni tip korona virüs salgınına rağmen ABD’de önde gelen ölüm nedeni kalp krizi.

Yeniakit Publisher
2020-05-09 18:47:22 -
Amerika’da kalp krizi ölümleri korona virüs kaynaklı ölümlerin üç katı

Ulusal Sağlık İstatistikleri Merkezi verilerine göre, yeni tip korona virüs salgınına rağmen ABD’de önde gelen ölüm nedeni kalp krizi. Ülkede kalp krizinden ölenlerin sayısı korona virüsten ölenlerin sayısının 3 katı.


Amerikan Wall Street Journal (WSJ) gazetesinde yer alan bir haberde ülkenin en ölümcül hastalığının Covid-19 değil kalp krizi olduğu belirtildi. Amerika Ulusal Sağlık İstatistikleri Merkezi’nin ölüm istatistikleri verileri ile hazırlanan haberde Ocak-Nisan döneminde Amerika Birleşik Devletleri’nde 1 milyon ölüm olduğu, bunlardan 230 binin kalp krizinden, yaklaşık 200 binin kanserden, 75 binin Covid-19’dan, 61 binin kronik solunum rahatsızlığından, 55 binin kazalardan ve 52 binin felçten kaynaklandığı bildirildi. Bu istatistiğe göre Covid-19 ABD’de ölüme neden olan 3. hastalık.

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