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Dünya Amerika türlü oyunlarla karıştırdığı ülkenin petrolüne göz dikti!
Dünya

Amerika türlü oyunlarla karıştırdığı ülkenin petrolüne göz dikti!

Amerikalı ve Avrupalı petrol şirketlerinin Venezuela'daki faaliyetlerine yeniden başlayacağı belirtildi.

Yeniakit Publisher
2022-05-18 07:48:00 -
Amerika türlü oyunlarla karıştırdığı ülkenin petrolüne göz dikti!

Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bolivarcı Venezuela hükümeti, ABD'nin, Avrupalı ve ABD'li petrol şirketlerine Venezuela'daki operasyonlarını müzakere etmek ve yeniden başlama yetkisi verdiğine yönelik haberleri doğruladı ve onayladı." ifadesini kullandı.

Rodriguez, ülkesine yönelik yaptırımların tamamen kaldırılması için mücadelelerine devam edeceklerini vurgulayarak, "Dünya, Venezuela'nın ekonomik toparlanma yolunda ilk adımlarını kendi çabasıyla attığını, meşru olmayan yaptırımları ve insanlık dışı ablukayı kınayarak aştığını biliyor. Halkımız, son zamanlardaki çalışmalarımızı ve başarılarımızı gururla takip ediyor." dedi.

Venezuela'nın demokratik değerlere bağlı bir ülke olduğunu belirten Rodriguez, diyaloğun teşvik edilmesi için çaba göstereceklerini kaydetti.

Haberlerde, ABD'nin, Avrupalı ve ABD'li petrol şirketlerine Venezuela'daki faaliyetlerine yeniden başlamaları konusunda ise yetki verdiği öne sürüldü.

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