Amerika binlerce asker yığabilir!
Reuters haber ajansı, Meksika sınırına sevk edilecek asker sayısının binleri bulabileceğini açıkladı.29 Ekim 2018 Pazartesi 17:59
Orta Amerika'dan yola çıkan göçmen kafilesinin ilerleyişi sürerken, ABD Başkanı Donald Trump'ın daha önce gündeme getirdiği adım atılıyor.
Reuters haber ajansı, Meksikasınırına sevk edilecek asker sayısının binleri bulabileceğini söyledi.
ABD Savunma Bakanlığı Pentagon ise asker sevkiyatıyla ilgili yorum yapmayı reddetti, planlamanın sürdüğünü belirtti.
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