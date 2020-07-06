Amerika, Afrika ve Orta Doğu ülkelerine otomotiv ihracatı yükselişte

BURSA (AA) - SİNAN BALCIKOCA - Türkiye'nin ihracatta lokomotifi olan otomotiv sektörünün Amerika, Afrika ve Orta Doğu ülkelerine yaptığı dış satımlarda artışlar kaydedildi.

AA muhabirinin, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) kayıtlarından derlediği bilgilere göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle özellikle nisan ve mayısta düşen otomotiv sektörünün ihracat rakamları haziranda yükselişe geçti.

Haziranda 2 milyar 16 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiren sektörün ilk 6 aylık dış satımı ise 10 milyar 793 milyon 833 bin dolar oldu.

Geçen ay en fazla ihracat 1 milyar 456 milyon 823 bin dolarla Avrupa ülkelerine gerçekleştirildi. Bu ülkelere dış satımda 2019'un haziran ayına göre yüzde 16,92 gerileme görüldü.

Özellikle Amerika, Afrika ve Orta Doğu ülkelerine ihracatta ise artışlar yaşandı. ABD'ye haziranda yapılan ihracat yüzde 14,22 artışla 69 milyon 597 bin dolardan 79 milyon 491 bin dolara yükseldi.

Orta Doğu ülkelerine dış satım ise yüzde 62,41 artışla 87 milyon 271 bin dolardan 141 milyon 733 bin dolara çıktı.

Geçen yılın aynı döneminde 97 milyon 755 bin dolarlık ürün gönderilen Afrika ülkelerine ihracat da yüzde 18,47 artışla 115 milyon 808 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

- İsrail'e yüzde 137, Brezilya'ya yüzde 399 ihracat artışı

Sektörün önemli pazarlarından İsrail'e dış satım yüzde 137 artarak 30 milyon 945 bin dolardan 73 milyon 322 bin dolara ulaştı.

Haziranda Avrupa ülkelerinden Belçika'ya yapılan ihracatta da ciddi artış olduğu görüldü. Bu ülkeye dış satım yüzde 35,12 yükselişle 68 milyon 488 bin dolardan 92 milyon 541 bin dolara geldi.

Geçen yıl haziranda Mısır'a 22 milyon 806 bin dolar ihracat yapan sektör temsilcilerinin dış satımı, bu yılın aynı ayında yüzde 131,36 artışla 52 milyon 766 bin dolar oldu.

Sektörün gelişen pazarlarından Brezilya'ya dış satım yüzde 399 arttı. Haziran 2019'da 5 milyon 798 bin dolarlık ürün gönderilen Brezilya'ya bu yılın aynı ayında 28 milyon 945 bin dolarlık dış satım yapıldı.

Haziranda İsveç, İsviçre, Sırbistan ve Norveç gibi ülkelere ihracatta da dikkat çekici artışlar kaydedildi.