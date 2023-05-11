Ameliyatta piyano çaldı

Esas mesleği hemşirelik olan Roger Dale Burnell, 8 yaşından beri piyano eğitimi alıyor. Piyano üzerine doktorasını yapan ve bunu hobiden çok bir meslek haline getiren Burnell’in hayattaki en büyük tutkusu da piyano oldu. Roger Bey’in hayatı, sağ elinde başlayan titreme ile değişmeye başladı. Araştırmaları sonucu Esansiyel tremor hastası olduğunu öğrendi. Hastalık bulguları ilerledikçe hayatı zorlaşmaya başladı, fakat çalışmaya devam etti. En son rapor yazmakta güçlük çeker hale gelince hemşirelik mesleğini bırakmak zorunda kaldı. Titremeleri giderek ilerledi ve günlük hayatı yemek yiyemez, üstünü değiştiremez hatta su dahi içemez hale dönüştü. Bu titremeleri sebebi ile en büyük tutkusu olan piyano çalmakta da güçlük çekiyordu. Beyin pili tedavisi Burnell’in hayatında bir umut oldu. Tedavi için İstanbul’a geldi ve Doç. Dr. Ali Zırh’ın kapısını çaldı. Konuşa konuşa gerçekleştirilen beyin pili ameliyatı sırasında doktoruna piyano çaldı. Hayatındaki değişim o an başlayan Roger Bey, ameliyat sonrası eski sağlıklı günlerine yeniden kavuştu. Piyano çalma tutkusuna kaldığı yerden devam ediyor.

“PİYANO BENİM EN BÜYÜK TUTKUM”

Roger Bey hastalık sürecini şu sözlerle anlattı: “Sağ elimde başlayan titreme ile Esansiyel tremor hastası olduğumu öğrendim. Birçok doktora gittim, ilaçlar kullandım fakat bir faydasını göremedim. Hastalığım ilerledikçe piyano çalmam zorlaşıyordu ve bunu hissedebiliyordum. Piyano benim en büyük heyecanım, tutkum iken bir an da çalamaz hale gelmiştim. Benim için çok zor bir durumdu. Umudum yerle bir iken Doktor Ali Bey’den haberdar oldum ve araştırdım. İyileşmem için anahtar kişinin Doktor Ali Zırh olduğuna karar verdim ve İstanbul’a geldim. Ameliyatım sırasında uyanıktım ve ameliyat masasında bile oluşan değişimi fark ettim; hatta o sırada doktoruma piyano bile çaldım. Ameliyat sonrası ise çok farklı bir insan olmuştum. Ellerimi kullanabiliyordum, yemek yiyebiliyordum ve benim için en önemlisi eskisi gibi piyano çalabiliyordum. Doktoruma ve tüm ekibe teşekkür ederim.”

“ESANSİYEL TREMOR HASTALIĞI TOPLUMDA PARKİNSON'A ORANLA DAHA SIK GÖRÜLMEKTEDİR”

Medipol Üniversitesi Parkinson Hastalığı ve Hareket Bozuklukları Merkezi (PARMER), Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Ali Zırh: “Beyin pilleri insan beyni içerisinde herhangi bir noktaya elektrik akımı verebilmemizi, böylelikle elektrik akımı verilen bölgedeki beyin hücrelerindeki elektriksel aktiviteyi uyarabilmemizi ya da baskılayabilmemizi sağlayan cihazlardır. Beyin pili tedavisi ile başta ‘Parkinson’ olmak üzere, ‘Esansiyel tremor’ denilen titreme olguları ve aşırı vücut kasılmalarının meydana geldiği ‘Distoni’ hastalığı gibi hareket bozukluğu hastalıklarını başarı ile tedavi edebiliyoruz. En yaygın tremor türlerinden biri olan Esansiyel tremor, vücudun çeşitli bölgelerinde görülen ritmik titremelere yol açan nörolojik bir hastalıktır. Esansiyel tremor hastalığında Parkinson'dan farklı olarak titremeler hastalar bir eylem, bir işlem yaptıklarında ortaya çıkar. Esansiyel tremor toplumda en sık görülen hareket bozukluğu hastalıklarından biri olup Parkinson'a oranla daha sık görülmektedir. Medikal tedavinin yetersiz kaldığı noktada, cerrahi yöntem olan Beyin pilleri bu hastalar için oldukça yarar sağlamaktadır. Roger Bey’de bu hastalarımızdan biriydi. Beyin pili tedavisi ile hayatına kaldığı yerden devam edebilecek ve sanatını icra edebilecek olması bizleri de çok mutlu ediyor” dedi.