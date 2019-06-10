0553 313 94 23

Ameliyat kadar ameliyat sonrası da sonucu belirliyor

Estetik Cerrah Serdar Bora Bayraktaroğlu, ameliyatlar kadar iyileşme süreçlerinin de önemli olduğunu ve sonucu etkileyeceğini ifade etti.

10 Haziran 2019 Pazartesi 12:02
Ameliyat kadar ameliyat sonrası da sonucu belirliyor

Estetik Cerrah Serdar Bora Bayraktaroğlu, ameliyatlar kadar iyileşme süreçlerinin de önemli olduğunu ve sonucu etkileyeceğini ifade etti. Dr. Bayraktaroğlu, bazı ameliyatlardan sonra hastaların dikkatsizlikleri sonucu geri dönülmez durumlar oluştuğunu söyleyerek ameliyat olacakları uyardı.


Bayraktaroğlu, cerrahların hastanın istekleri ve gerçek ihtiyaçları konusunda en doğru kararı verip ameliyatı başarıyla gerçekleştirdikten sonra iyileşme sürecinin çok önemli olduğunun altını çizerek, “İyi plastik cerrahlar risklerinizi en aza indirip, her türlü önlemi alır. Başarılı bir ameliyat yaparak hastanın istediği sonucu elde etmesini sağlar ancak iyileşme sürecinde hastayla birlikte olamazlar. Rutin takip haricinde iyileşme süresinde kontrol sizdedir. Bu nedenle cerrahınız tarafından size verilen yönergelere uymanız zorunludur. Kuralları değiştirirseniz, acil bir kanama veya acil ameliyat gerektiren başka bir komplikasyona yol açarak, ameliyat sonucunuzu sonsuza dek etkileyebilirsiniz" dedi


İyileşme ameliyatın en önemli parçası


Bayraktaroğlu, ameliyat sonrası iyileşme sürecinin en az estetik ameliyat kadar önemli olduğunu ve sorunsuz bir iyileşmede hastanın rolünün önem taşıdığını ifade ederek, “Cerrahınızın talimatlarını mutlaka uygulayın. Size önerilenden daha erken sürede spora başlamak ya da alınmaması gereken bir ilacı kullanmak gibi kurallara dikkat edin. Burun estetiği olmuş bir hastanın hemen gözlük kullanması ya da meme ameliyatı olmuş hastanın hemen denize girmesi dönülmez sonuçlara yol açar. Maalesef bu tanık olduğumuz kötü örneklerden oluşan ülkemizde bir hasta grubu var çok kalenderler. “Bana bir şey olmaz” diyorlar. Oysa çok şey olabilir. Nasıl cerrahınızın burnunuzu kaydırak gibi yapmasına cevabınız ‘hayır’ ise, cerrahınız da ameliyat sonucunu etkileyecek uyarılara dikkat etmenizi ister. Yani cerrahınızdan beklediğiniz özeni kendinizden de bekleyin.” diyor.


Estetik Cerrah Serdar Bora Bayraktaroğlu, ameliyat sonrasında konforlu bir sürecin özel önem taşıdığını ifade ederek: “Evinizi ameliyat sonrası için temizleyin ve hazırlayın. Yatağınızı, yastığınızı gerekiyorsa size özenle bakacak bir sevdiğinizi ve yiyeceklerinizi önceden ayarlayın. Böylece ameliyattan sonra yorulmaz, stres olmazsınız” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Haziran 2019 Pazartesi 12:02
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ünlü İstihbaratçı FETÖ yönetimini hatırlattı ve uyardı: 23 Haziran'da İmamoğlu kazanırsa...
    1. Ünlü İstihbaratçı FETÖ yönetimini..
    2. Kars’ta trafik uygulamaları sürüyor
    3. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem..
    4. Sürat teknesi ile kaçarken yakalandılar
    5. Milli Parkların kararını uygulamak..
    6. Yurdagül: "Dört elle adalet hizmetini..
    7. Lösemili çocuklar için Türkiye turuna..
    8. Burhaniye’ de çöplük yangınını itfaiye..
    9. Voleybolda Uluslar Ligi heyecanı..
    10. Trabzonspor'da Hosseini ve Onazi'nin..
    11. Tek ayağının üstünde oturan heykel..
    12. Öğrencilere rahat ders çalışma ortamı
    13. Başkan Kayda, personeliyle bayramlaştı
    14. Avukat Kara: "Yoksulluk nafakası azami..
    15. Yazın cildinizi korumanın püf noktaları
    16. (Özel) İhracatlık kirazın piyasası 22..
    17. Göztepe iç transferde terleyecek
    18. Akhisar’da kazada ağır yaralanan..
    19. BB Erzurumspor Basın Sözcüsü Ahmet..
    20. Orman yangını anında müdahaleyle..
    21. Dünya Rafting Şampiyonası heyecanı,..
    22. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem..
    23. Ünye ve çevresindeki hırsızlık..
    24. Şanlıurfa Piazza’da haziran ayı..
    25. Doğal güzellikleriyle ünlü Bolu’ya,..
    26. Öğrenci servis şoförlerinden “Okul..
    27. Yaylada mahsur kalan 13 kişiyi..
    28. Meteorolojiden 4 il için son dakika..
    29. Büyükşehir, ilaçlama çalışmalarına hız..
    30. İstanbul’da uyuşturucu operasyonları
    İçişleri Bakanı Soylu'dan Koç Holding'e 'ananaslı' cevap! "Sizin talihsizliklerinizi iyi biliriz"
    İçişleri Bakanı Soylu'dan Koç Holding'e 'ananaslı' cevap! "Sizin talihsizliklerinizi iyi biliriz"
    Büyük karşılaşmaya sürpriz gazeteci talip oldu!
    Büyük karşılaşmaya sürpriz gazeteci talip oldu!
    Maduro'dan flaş hamle! Binlerce Venezuelalı ülkeyi terk etmeye başladı
    Maduro'dan flaş hamle! Binlerce Venezuelalı ülkeyi terk etmeye başladı
    Emekliliklerinde bile rahat durmuyorlar! Türkiye'yi içerden vuruyor
    Emekliliklerinde bile rahat durmuyorlar! Türkiye'yi içerden vuruyor
    'Valiye it dediniz mi?' sorusuna İmamoğlu'ndan pişkin cevap!
    'Valiye it dediniz mi?' sorusuna İmamoğlu'ndan pişkin cevap!

    Günün Karikatürü

    8 Haziran 2019
    Binali Yıldırım'dan 'Uğur Dündar' açıklaması! "Demek ki..."
    Binali Yıldırım'dan 'Uğur Dündar' açıklaması! "Demek ki..."
    Soylu 6 ay süre istedi! 50 bin kişi sınır dışı edilecek
    Soylu 6 ay süre istedi! 50 bin kişi sınır dışı edilecek