Amedspor'a ceza yağdı!

TFF, Amedspor'a, sahasında karşılaştığı Tarsus İdman Yurdu maçında yaşanan olaylar sebebi ile 74 bin lira para cezası kesti.

16 Mayıs'ta Diyarbakır'da oynanan Amedspor-Tarsus İdman Yurdu maçı olaylı geçmişti. Stada giremeyen Diyarbakırlı taraftarlar polise saldırmış, taraftarlarla emniyet güçleri arasında arbede yaşanmıştı.

Üç farklı sebeble 74 bin lira para cezası!

Maça ilişkin incelemelerini tamamlayan TFF, Amedspor'a taraftarların neden olduğu olaylar nedeniyle 16 bin TL, stadyuma usulsüz seyirci alımından dolayı 26 bin TL, merdiven boşluklarının boş bırakılmaması ve bu durumun aynı sezonda 3’üncü kez gerçekleştirilmesinden dolayı 32 bin TL olmak üzere üç farklı nedenle toplam 74 bin TL para cezası kesti.

Olaylı maçtas Tarsus İdman Yurdu yarı finale yükseldi

TFF 2. Lig Play-Off çeyrek final rövanşında Amedspor rakibi Tarsus İdman Yurdu'nu Diyarbakır Stadyumu'nda ağırladı. Normal süresi 0-0 biten karşılaşma uzatmalarda da gol olmayınca penaltılara gitti. Penaltı atışlarında 7-6 mağlup olan Amedspor elendi. Deplasmandan galibiyetle ayrılan Tarsus İdman Yurdu ise bir üst tura yükselen ekip oldu.