Amedspor başkanı bile ikna oldu ama… ‘Sarı torba’ iddiasıyla kaos arayanlar var!

HABER MERKEZİ

Galatasaray'ın başarılı futbolcusu Barış Alper Yılmaz için hazırlanan özel forma tanıtımındaki görsel tartışmalara yol açmıştı. Amed Sportif Başkanı Nahit Eren, sarı-kırmızılı yönetimle yapılan görüşmenin ardından konuya ilişkin açıklamalarda bulunmuştu.

Bir spor kanalına konuşan Amed Sportif Başkanı Nahit Eren, Galatasaray yönetimiyle gerçekleştirilen görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, paylaşımın herhangi bir gönderme amacı taşımadığının kendilerine iletildiğini belirterek, “Galatasaray Spor Kulübü yönetimiyle görüştük. Yapılan görüşmede, söz konusu paylaşımın kamuoyunda tartışıldığı şekilde bir anlam veya gönderme taşımadığı, Galatasaray Kulübü’nün böyle bir niyetle paylaşım yapmasının söz konusu dahi olamayacağı ifade edildi” Sözlerini kullanmıştı.

KURDUKLARI TEMAS DEĞERLİ

Galatasaray yönetiminin yaşanan tartışmalardan duyduğu rahatsızlığı da dile getiren Nahit Eren, sarı-kırmızılı kulübün niyetinin yanlış anlaşılmamasını özellikle vurguladığını aktarmış ve “Konunun bu şekilde anlaşılmasından ve tartışılmasından duydukları rahatsızlığı dile getirerek, kulüplerinin niyetinden şüphe duyulmamasını özellikle vurguladılar. Kendilerine, niyetlerini açıklığa kavuşturmak amacıyla kurdukları temasın anlamlı ve değerli olduğunu ifade ettim” demişti.

GALATASARAY'IN AÇIKLAMASI BİZİM İÇİN ESASTIR

Galatasaray yönetiminin doğrudan iletişime geçerek yaptığı açıklamayı kıymetli bulduklarını belirten Nahit Eren, “Galatasaray Spor Kulübü’nün bizimle doğrudan iletişime geçerek söz konusu paylaşımın amacına ve niyetine ilişkin yaptığı açıklamaları kıymetli bulduğumuzu ve bu konudaki beyanlarını esas aldığımızı ilettim.” ifadelerini kullandı.

ÖZEL TASARIMIN BİR PARÇASI

Galatasaray Mağazacılık A.Ş. de tartışmaların ardından yaptığı açıklamada, Barış Alper Yılmaz için hazırlanan formanın tanıtım videosunda kullanılan altın renkli pelur kağıt görselinin yalnızca özel ambalaj tasarımının bir parçası olduğunu duyurmuştu. Sarı-kırmızılı kulüp, söz konusu görselin herhangi bir anlam veya mesaj taşımadığını belirterek farklı yorumlardan duyduğu üzüntüyü dile getirmişti.

AMED TATMİN OLDU AMA GALATASARAY DÜŞMANLARI DEĞİL!

Bütün bu gelişmelere rağmen, futbol sahasında bekledikleri başarıyı yakalayamayan ve Galatasaray’ı algı operasyonları yaparak, kaos ortamlarına çekerek zayıflatmaya çalışan müfteri cephelerin rakip kulübün bile ‘Tatmin olduk. Bizim için Galatasaray’ın beyanı esastır” sözlerine rağmen olayı kaşımaya devam etmesi manidar bulundu.

PROVOKATÖRLERİ FİTNECİLER BESLİYOR!

Fitne ateşini körükleyen sözde futbol yorumcularının provokatif yaygaraları sonrası önceki gün Diyarbakır’da bir araya gelen bur grup vandal, üzerinde Türk bayrağı bulunan Galatasaray formalarını yerlere serip ateşe vermişti.

DURDURMAK İÇİN, İFTİRA DAHİL HER YOL MÜBAH

Başarının formülünü rakiplerini her ne şekilde olursa olsun durdurmak olarak gören zihniyetin, “5. yıl üst üste Şampiyonluğu önlemek için her yol mubahtır” şeklindeki yaklaşımı, tribünleri ve sokakları terörize ederken, özellikle Galatasaray taraftarları son dönemde kulübü yalan ve iftiralarla hedef tahtasına koyan cenaha büyük tepki gösteriyor.