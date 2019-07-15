Amed Sportif Faaliyetler’den 4 transfer

TFF 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Amed Sportif Faaliyetler’de iç ve dış transfer çalışmaları devam ediyor.

İç transferde kaleci Erdi Yokuşlu ve Yiğitcan Gölbaşı ile tekrar el sıkışan Diyarbakır temsilcisi, dış transferde ise Sivas Belediyespor’dan Tolga Tekin ve Gümüşhanespor’dan Azad Kevin Odabaşı’nı kadrosuna kattı. Teknik direktör Ramazan Erim’in raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren yönetim kurulu, TFF 2. Lig takımlarından Sivas Belediyespor’un 24 yaşındaki sol bek mevkisinde görev yapan Tolga Tekin ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Bu oyuncunun hemen ardından aynı mevkiye bir isim daha transfer eden yeşil kırmızılı beyazlı ekip, savunmasını güçlendirdi.Geçen sezon Gümüşhanespor’un forması giyen 24 yaşındaki gurbetçi Azad Kevin Odabaşı’yı Diyarbakır’a getiren Amedspor, bu futbolcuyla da anlaşmaya vardı.