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Aktüel

Amcasını ve kuzenini pompalı tüfekle yaralayıp kaçtı

Gaziantep’te bir kişi amcasını ve kuzenini av tüfeğiyle yaralayıp kayıplara karıştı.

2020-04-21 22:29:44 -
Amcasını ve kuzenini pompalı tüfekle yaralayıp kaçtı

Gaziantep’te bir kişi amcasını ve kuzenini av tüfeğiyle yaralayıp kayıplara karıştı.



Edinilen bilgiye göre olay, Şahinbey ilçesi Güneykent Mahallesi Burç Kavşağı mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Ahmet Anıl Yaylacık (25) bir apartmanın otoparkında bilinmeyen bir nedenden dolayı amcası Ali Yaylacık (50) ve kuzeni Mertcan Yaylacık (18) ile tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma sonucu Ahmet Anıl Yaylacık amcasını elinden, kuzenini de bacağından pompalı tüfekle yaraladı. Olay sonrası bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaralıları hastaneye kaldırdı. Amcası ve kuzenini yaralayan şahıs ise olay sonrası kaçtı. Kaçan şahsı arama çalışmalarının sürdüğü belirtildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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