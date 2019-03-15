Ambulansta ilk kez doğum eğitimi

Türkiye’de akademik düzeyde ilk defa ‘Hastane öncesi gebelik acilleri ve ambulansta doğum eğitimi’ verildi.

Eskişehir İl Ambulans Servisi Başhekimliği’nin desteği ve Tüm Acil Tıp Teknisyeni ve Paramedik Derneği (TAPDER) ortaklığıyla gerçekleştirilen eğitimde, alanda görülebilecek konularda bilgiler verildi. Akademik düzeyde ilk defa verilen eğitime Eskişehir’in yanı sıra Afyonkarahisar, Kütahya, Düzce ve Uşak’tan da katılım oldu. Program kapsamında 112 Acil Servis çalışanlarına doğum acilleri ile ilgili bilgiler verilirken becerilerin de ileri taşınması hedeflendi.

“Doğum ile ilgili doğru bildiğimiz yanlış şeyleri değiştirmemiz son derece önemli”

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölüm Başkanı ve Anadolu Ebeler Derneği Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Fatma Deniz Sayıner, verilen eğitimle alakalı bilgiler verdi. Doğumun hayati bir durum olduğuna değinen Sayıner, “Doğum çok önemli ve bizim doğum ile ilgili birçok doğru bildiğimiz yanlışlarımız vardı yıllardır. Dolayısıyla biz doğum ile ilgili birçok alışkanlıklarımızı değiştirdik. Ancak bir taraftan da ülkemizde ciddi bir sezaryen oranı var. Sağlık Bakanlığı bununla mücadele etmek için birçok kampanya düzenliyor, eğitimler yapıyor. Dolayısıyla doğum ile ilgili doğru bildiğimiz şeyleri değiştirmemiz son derece önemli. Çünkü biz yeni doğanların hiçbir şey bilmediğini, hissetmediğini acı çekmediklerini düşünüyorduk. Oysa doğumun ilk anlarının çok önemli olduğunu, onların acı hissettiğini ve yaşama nasıl başladıklarını ve kadınların nasıl doğurduğunun son derece önemli olduğunu fark ettik. Bilimsel çalışmaları bize gösterdi ki bebeklerin hayata çok olumlu başlayabilmeleri için vajinal doğumun çok uygun koşullarda gerçekleşmesi gerekiyor. Çok az müdahale ile gerçekleşmesi gerekiyor. Dolayısıyla bizim de değişen doğrularımızı, biz bu hayata başlangıcın çok önemli olan bu sürecini ATT ve Paramedik arkadaşlarımızla da paylaşmak istedik” dedi.

“Amacımız tüm meslektaşlarımıza ulaşmak”

Eğitim Koordinatörü Kadir Çekiç ise, “ATT ve Paramediklerin sahada doğum eğitimi eksikliğini hissettik. 2016 yılından beri planladığımız bir eğitimdi. Akademik anlamda olması için bu işin üniversitede bu işin uzmanlığını bulmak istedik. Uzman olmadan bir eğitim yapmak istemedik açıkçası. Akademik anlamda ilk olan doğum eğitimini Eskişehir 112 Başhekimliğimizin sağladığı imkanlar ve TAPDER’in destekleri ile başladık. Amacımız tüm meslektaşlarımıza ulaşmak. Ambulans içinde eğitimlerimiz. Tamamen o ortamı oluşturarak doğumu ambulans içinde mobil halde nasıl yapılır bunu meslektaşlarımıza uygulamalı olarak gösteriyoruz. Teorik anlatıp da geçmek değil amacımız. Masa başında maketi koyarak değil, ambulansın içinde birebir uygulanması. Bunu da ilerleyen günlerde tüm Türkiye’de yapacağız” ifadelerini kullandı.

Akademik anlamda Türkiye’de ilk olan hastane öncesi ve ambulansta doğum eğitimini düzenlediklerini belirten TAPDER İl Başkanı Özgür Boyraz ise, bu eğitimi yaymak istediklerini kaydetti.

Eskişehir İl Ambulans Servisi Başhekimi Veli Görkem Pala eğitmenler ve koordinatöre teşekkür ederek, Eskişehir 112 olarak eğitim konusunda her zaman destek olacaklarını belirtti.