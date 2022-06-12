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Yerel Ambulans personelinin paylaştığı görüntüye tepki yağdı!
Yerel

Ambulans personelinin paylaştığı görüntüye tepki yağdı!

Arnavutköy Habipler Yolu'nda yan şeridi boş olmasına rağmen ambulansa yol vermeyen minibüs sürücüsüne para cezası kesildi. Sosyal medyadan paylaşılan görüntülere tepki yağdı.

Yeniakit Publisher
2022-06-12 19:50:00 - 2022-06-12 20:25:31

İstanbul Arnavutköy'de yan şeridi boş olmasına rağmen ambulansa yol vermediği için vatandaşların tepkilerine neden olan minibüs sürücüsüne para cezası kesildi.

Arnavutköy Habipler Yolu'nda seyir halindeki 61 ACK 114 plakalı panelvan tarzı minibüs sürücüsü, yan şerit boş olmasına rağmen arkasındaki ambulansa yol vermedi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde minibüsün yol vermemesi vatandaşların tepkisini çekti.

Para cezası uygulandı

Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili çalışması sonucu tespit ettiği minibüs sürücüsüne 427 lira idari para cezası uyguladı.

O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı

Ambulansta bulunan bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, minibüs sürücüsünün arkasındaki ambulansa yol vermediği anlar yer alıyor.

 

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