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Dünya Ambulans helikopteri düştü!
Dünya

Ambulans helikopteri düştü!

Yeniakit Publisher
2023-04-03 12:08:00 -
Ambulans helikopteri düştü!

ABD'nin Alabama eyaletinde ambulans helikopterin düşmesi sonucu iki kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Federal Havacılık İdaresinden (FAA) yapılan açıklamaya göre, eyaletin Birmingham kentinde bir kişinin yürüyüş esnasında sağlık sorunları yaşadığı ihbarı üzerine bölgeye ambulans helikopter yönlendirildi.

3 kişilik mürettebatı bulunan "Eurocopter EC130" tipi ambulans helikopterin Shelby County yakınlarında düşmesi sonucu iki kişi yaşamını yitirdi, bir kişi yaralandı.

Kazayı bildirmek için çağrı merkezini arayan polis, helikopterdeki 3 personelden birinin olay yerinde hayatını kaybettiğini, hastaneye kaldırılan iki yaralıdan birinin de müdahaleye rağmen kurtarılamadığını söyledi.

Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.
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