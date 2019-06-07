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Ambulans helikopter yaşlı adam için havalandı

Kahramanmaraş’ta çeşitli hastalıkları nedeniyle evinde rahatsızlanan 70 yaşındaki Hanifi Akbaş ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı.

07 Haziran 2019 Cuma 14:07
Ambulans helikopter yaşlı adam için havalandı

Kahramanmaraş’ta çeşitli hastalıkları nedeniyle evinde rahatsızlanan 70 yaşındaki Hanifi Akbaş ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı.


Onikişubat ilçesi Çevrepınar Mahallesi Karapınar Mezrası’ndaki evinde mide bulantısı, kusma, sağ kasıkta şiddetli ağrı şikayetleri bulunan Akbaş için yakınları 112 Acil Sağlık Hizmetleri’nden yardım istedi. 112 sağlık ekipleri zorlu arazi şartları nedeniyle bölgeye ulaşamadı.


Sağlık Bakanlığı tarafından tahsis edilen ve Malatya’dan havalanan helikopter ambulans bölgeye intikal ederek hastayı engebeli araziden alarak Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi’ne nakletti.


Tedavi altına alınan Hanifi Akbaş’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Haber Tarihi: 07 Haziran 2019 Cuma 14:07
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