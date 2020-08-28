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Aktüel Ambulans helikopter 3 hasta için havalandı
Aktüel

Ambulans helikopter 3 hasta için havalandı

Yeniakit Publisher
2020-08-28 18:17:42 -
Ambulans helikopter 3 hasta için havalandı

MALATYA (AA) - Malatya’nın Darende ilçesinde rahatsızlanan iki kişi ile yüksekten düşen bir kişi hava ambulansıyla hastaneye sevk edildi.

Evinde kalp krizi geçiren 87 yaşındaki Mustafa Çiçek, solunum yetmezliği yaşayan Mehmet Ali Yılmaz (57) ile çalıştığı inşaatın 5. katından aşağıya düşerek ağır yaralanan ve kırıkları olan 39 yaşındaki Ferhat Narçin, çağrı üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince Hulusi Efendi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Çiçek, Yılmaz ve Narçin, buradaki ilk müdahalelerinin ardından ambulans helikopterle ayrı ayrı seferlerle Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine nakledildi.

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