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Amazon’daki yangının ikinci haftasında asker yola çıkıyor

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, yangınların ikinci haftasında Amazon Yağmur Ormanları bölgesine asker gönderme kararı aldı.

24 Ağustos 2019 Cumartesi 13:14
Amazon’daki yangının ikinci haftasında asker yola çıkıyor

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, yangınların ikinci haftasında Amazon Yağmur Ormanları bölgesine asker gönderme kararı aldı. ABD Başkanı Donald Trump ise yangınla mücadeleye yardım edeceğini açıklamıştı ancak en son, “Brezilya’yla ticari olanaklarımız heyecan verici” diyerek herkesi şaşırtan ifadeler kullanmayı seçti.


Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, Güney Amerika kıtasını saran ve dünyanın ciğerleri Amazon Ormanlarını tehdit eden yangınlar ile ilgili gerçeği sonunda gördü. Daha önce çıkan yangınlar için kendisini baltalamak istediğini iddia ettiği STK’ları suçlayan Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, yangına müdahale için orduyu görevlendirdi.



Bolsonaro: "Yangın yaptırım nedeni değil"


Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Amazonlardaki yangınlarından Brezilya hükümetini sorumlu tutmuş ve yaptırım uygulayacaklarını açıklamıştı. Macron’un yaptırımlarının “bahane” olduğunu ileri süren Bolsonaro ise cevaben, “Tüm dünyada orman yangınları yaşanıyor ve olası uluslararası yaptırımlar için bahane teşkil edemez” dedi. Bolsonaro, yangına müdahale edilmediğine dair yapılan haberlerin yalan olduğunu açıklayarak çevre suçlarına karşı "sıfır tolerans" sözü verdi. Bolsonaro buna ek olarak “Silahlı Kuvvetler yasadışı çevresel faaliyetlere karşı güçlü önlemler alacak ve bu durum yangınları da içerecektir" ifadesini kullandı. Buna rağmen Finlandiya Maliye Bakanı Mika Lintila, Avrupa Birliği’ne Brezilya hükümetine karşı yaptırım çağrısında bulundu. Bakan Lintila, Bolsonaro’nun çözüm üretmek yerine STK’ları suçladığına dikkat çekerek, buna karşılık Brezilya’dan sığır eti ithalatını yasaklama olasılığını incelemeyi teklif etti.



Amazon yanıyor, Trump “ticaret” diyor


Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump, Brezilyalı mevkidaşı Jair Bolsonaro ile konuştuğunu ve Amazon bölgesini iki haftadan uzun süredir devam eden yangınlarla ilgili yardım teklif ettiğini söyledi. Trump, sosyal medyadan yayımladığı mesajında, “Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro ile az önce konuştum. Gelecekteki ticari olanaklarımız heyecan verici. İlişkimiz de çok güçlü, belki de her zamankinden daha güçlü. Kendisine ABD’nin Amazon’daki yangınlara yardım edebileceğini söyledim” ifadelerini kullandı.


Brezilya hükümeti tarafından yayınlanan kararnamede, “Silahlı Kuvvetlerin yasa ve düzeni güvence altına almak için 24 Ağustos - 24 Eylül 2019 tarihleri arasında sınır bölgelerinde görevlendirilmesine karar verilmiştir. Silahlı Kuvvetlerin görevi tamamlayıcı faaliyetlerde bulunmak, yerli topraklarını korumak, federal çevre koruma bölgeleri ve Amazon havzası eyaletlerini de içeren alanda çevre suçlarına karşı önleyici olmak ve yangınla mücadele etmekle görevlendirilmiştir” denildi.


Kararnamede, yangından etkilenen bölgelerin valilerinin talep etmesi durumunda askeri personelin bölgelere yönlendirileceği belirtildi.

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Haber Tarihi: 24 Ağustos 2019 Cumartesi 13:14
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