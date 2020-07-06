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Ekonomi

Amazon.com.tr'nin "yaz fırsatları" kampanyası başladı

Tüketicilere yaz sezonu için ihtiyaç duydukları ürünlerde yüzde 70'e varan indirimler sunacak kampanya moda ve ayakkabıdan sağlık ve bakıma, spor ve elektronikten bilgisayar, cep telefonu ve ev eşyalarına, mutfak gereçlerinden hırdavat, oyuncak ve kitaba birçok farklı kategoriden yüz binlerce üründe geçerli olacak

Yeniakit Publisher
2020-07-06 11:15:13 -
Amazon.com.tr'nin "yaz fırsatları" kampanyası başladı

İSTANBUL (AA) - Amazon.com.tr'de "yaz fırsatları" kampanyası kapsamında, moda ve ayakkabıdan sağlık ve bakıma, spor ve elektronikten bilgisayar, cep telefonu ve ev eşyalarına, mutfak gereçlerinden hırdavat, oyuncak ve kitaba farklı kategorilerden yüzbinlerce üründe geçerli kampanya boyunca yüzde 70’e varan indirimler sunulacak.

Amazon.com.tr açıklamasına göre, 6-10 Temmuz tarihlerinde geçerli olacak kampanya ile tüketiciler plaj giyimden güneş gözlüğü ve terliğe, güneş losyonlarından koşu kıyafetleri ve şortlara, tişörtlerden ayakkabılara, su şişelerinden yoga matları, telefon kılıfları ve araba aksesuarlarına, yaz için olmaz olmaz birçok ürüne Amazon.com.tr güvencesi ve uygun fiyatlarla sahip olabilecek.

5 gün boyunca devam edecek kampanyada seçkin markaların ürünleri de özel indirimlerle tüketicilerle buluşacak.



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