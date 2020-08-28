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Aktüel Amazon ormanlarının tahrip edilmesi Brüksel'de protesto edildi
Aktüel

Amazon ormanlarının tahrip edilmesi Brüksel'de protesto edildi

Yeniakit Publisher
2020-08-28 14:37:34 -
Amazon ormanlarının tahrip edilmesi Brüksel'de protesto edildi

BRÜKSEL (AA) - Belçika'nın başkenti Brüksel'de bir grup çevreci, Amazon ormanlarının tahrip edilmesine dikkati çekmek amacıyla protesto düzenledi.

Çeşitli çevre gruplarının çağrısı üzerine yaklaşık 100 kişi Brüksel'de Avrupa Birliği (AB) kurumları önündeki Schuman Meydanı'nda toplandı.

Protestocular, "Amazon tehlikede", "Çevre için ayağa kalk", "Nefes almak istiyoruz", "Orman yangınlarını durdurun" yazılı döviz ve pankartlar taşıdı.

Şarkı söyleyen ve dans eden göstericiler, çevre ve iklim değişimi ile ilgili sloganlar attı.

Amazon ormanlarının korunmasını talep eden göstericiler, Arjantin, Brezilya, Paraguay ve Uruguay'ın üyeleri olduğu Güney Amerika Ortak Pazarı (MERCOSUR) ve AB arasında yakın zamanda imzalanması beklenen ticaret anlaşmasına karşı çıktı.

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