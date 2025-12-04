Amazon, oldukça iddialı yeni nesil AI çipi Trainium3’ü tanıttı

Amazon Web Services (AWS), uzun süredir üzerinde çalıştığı yapay zeka işlemcisi serisinin en güçlü halkası Trainium3’ü tanıttı. re:Invent 2025 sahnesinde duyurulan yeni işlemci, önceki nesil Trainium2’ye göre hem eğitim hem de çıkarım performansında 4 kat, bellek kapasitesinde ise yine 4 kat artış sağlıyor.

Trainium3’ün en büyük vitrini ise UltraServer sistemi oldu. Her UltraServer’ın içinde 144 Trainium3 çipi bulunuyor ve AWS müşterilerinin bu sistemlerden binlercesini birbirine bağlayarak tek bir dağıtımda 1 milyon çipe kadar ölçekleme yapabileceği açıklandı. Bu rakam, AWS’nin şimdiye kadar sunduğu en güçlü yapay zeka işlem platformu anlamına geliyor.

ENERJİ TÜKETİMİ YÜZDE 40 DÜŞÜYOR

AWS, Trainium3 mimarisinin yalnızca daha güçlü değil, aynı zamanda çok daha verimli olduğunu vurguluyor. Yeni nesil işlemci, selefine göre aynı iş yüklerinde yaklaşık yüzde 40 daha düşük enerji tüketimi sağlıyor. Bu iyileştirme, büyük yapay zeka modelleri geliştiren şirketler için maliyetleri doğrudan azaltan kritik bir avantaj.

Trainium3’ü erken test edenler arasında Anthropic, müzik yapay zekası platformu SplashMusic, Japonya merkezli LLM girişimi Karakuri ve veri şirketi Decart bulunuyor. AWS’ye göre şirketler, Trainium3 ile daha hızlı deneme–yanılma süreçleri, düşük çıkarım maliyetleri ve genel işlem süresinde kayda değer düşüş elde etti.

TRAINIUM4 NVIDIA DÜNYASINA ENTEGRE OLACAK

AWS, Trainium3 ile sahneye çıkarken, bir sonraki nesil Trainium4 için de önemli ipuçları verdi. Çıkış tarihi açıklanmasa da Trainium4’ün en dikkat çekici yeniliği Nvidia NVLink Fusion desteği olacak.

Bu destek, AWS'nin Nvidia GPU ekosistemiyle tam uyumlu hibrit yapay zeka kümeleri kurabileceği anlamına geliyor. CUDA yazılımları kullanan şirketler, altyapılarını yeniden yazmadan AWS’nin özel donanımlarından faydalanabilecek.

AWS ve Nvidia arasındaki genişletilmiş işbirliği; bağlantı teknolojisi, veri merkezi altyapısı, açık model entegrasyonu, raf ölçekli AI sistemleri gibi alanlarda büyümeye devam edecek.

Trainium4, NVLink Fusion’un yanı sıra AWS’nin Graviton CPU’ları ve Nitro sanallaştırma donanımıyla da entegre çalışacak. Bu sayede dev bulut modelleri için GPU–özel çip hibrit kümeleri standart hale gelebilecek.

FİYAT VE ÇIKIŞ TARİHİ BİLGİSİ PAYLAŞILMADI

AWS, Trainium3 ve UltraServer için fiyatlandırma veya kesin çıkış tarihi açıklamadı. Ancak Trainium3’ün 2026’nın ilk yarısında geniş çaplı kullanıma sunulmasının beklendiği belirtildi.

Haber Kaynağı: Techc Crunch