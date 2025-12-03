  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Vali'den takdir toplayan ceza

Halkçı geçiniyorlar, malı götürüyorlar! CHP’ye kapağı atan köşeyi dönüyor

Kura töreninde ismi çıktı, ama hiç istifini bozmadı! Erdoğan’dan o savcıya gülümseten sözler

Gerçek çok geçmeden ortaya çıktı! Halk TV’den deprem bölgesindeki çalışmalara itibar suikastı

CHP geldi kazalar hız kazandı. İETT otobüsünden börekçiye ziyaret

NATO karargahında kritik toplantı

Fransız gazetesi ‘ABD dahil hiçbir ülke bunu başaramadı’ Dünya standartlarını Türkiye belirliyor

CHP’nin Hamas’a neden ‘terörist’ dediği belli oldu! Özel’in sağ kolu Coca Cola Bayii

Kira artışı ne kadar olacak? İşte yapılacak oran

Kolombiya, çocuk istismarcısı İsrailli tarikat üyelerini ABD’ye sınır dışı etti
Gündem Aselsan’ın Kahire hamlesi dikkat çekti! Mısır’da yeni dönem başladı
Gündem

Aselsan’ın Kahire hamlesi dikkat çekti! Mısır’da yeni dönem başladı

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi:
Aselsan’ın Kahire hamlesi dikkat çekti! Mısır’da yeni dönem başladı

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, şirketin Mısır’da “Aselsan Egypt” adıyla resmî bir temsilcilik ofisi açtığını açıkladı. Kahire’de atılan bu adımın, bölgedeki savunma sanayi iş birliklerini güçlendirmesi ve Türkiye’nin teknoloji alanındaki etkisini artırması bekleniyor.

Savunma ve güvenlik sektörünün prestijli etkinliklerinden Mısır Savunma Fuarı (EDEX 2025 - Egypt Defence Expo) kapsamında Kahire’de bulunan ASELSAN Genel Müdürü Akyol, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ASELSAN’ın Mısır’da “Aselsan Egypt” adıyla bir temsilcilik ofisi açtığını belirtti.

ASELSAN’ın Mısır’da fiziken varlık gösterdiğine dikkati çeken Akyol, “Yakında Mısır Silahlı Kuvvetleri ve Mısırlı son kullanıcılar ASELSAN’ın Mısır temsilcilik ofisinden doğrudan hizmet alabilecek.” dedi.

Akyol, yeni ofisin Türkiye–Mısır savunma ilişkilerine önemli katkı sunacağını vurgulayarak, “Türkiye'nin en büyük savunma sanayi firmasının artık Mısır’da fiilen varlık gösterdiğini ilan edebilirim.” ifadelerini kullandı.

 

EDEX 2025’in Orta Doğu ve Afrika’nın en büyük savunma fuarlarından biri olduğunun altını çizen Akyol, Türkiye’den 80’den fazla firmanın katılım sağlamasının ikili ilişkilerin geldiği seviyeyi gösterdiğini söyledi.

Akyol, EDEX 2025’in bölge ülkeleriyle geliştirilecek ortak projeler açısından kritik bir platform olduğunu kaydetti.

 

- Mısırlı firmalarla bir ön anlaşma

ASELSAN Genel Müdürü Akyol, yerel ortaklarla yürütülen çalışmalar kapsamında üç firma arasında yapılan bir ön anlaşma imzaladıklarını açıklayarak, bu iş birliklerinin ilerleyen dönemde ortak üretim ve ortak faaliyetlere dönüşeceğini ifade etti.

ASELSAN’ın fuarda Orta Doğu ve Afrika ülkelerinden yoğun ilgi gördüğünü vurgulayan Akyol, fuarda ASELSAN’ın hava savunmadan güdüm kitlerine, elektronik harp sistemlerinden tank modernizasyonu ve haberleşme çözümlerine kadar geniş bir ürün yelpazesinin sergilendiğini belirtti.

 

Akyol, özellikle entegre hava savunma sistemi “ÇELİKKUBBE” modelinin dikkat çektiğini belirterek, sistemin elektronik harpten radara kadar birçok unsuru tek ağda birleştirdiğini söyledi.

Güdüm kitleri ailesinin de fuarın ilgi odağı olduğunu aktaran Akyol, özellikle KGK-84’ün bir tonluk bombayı 100 kilometre menzile ulaştırabilen nadir sistemlerden biri olduğunu ifade etti.

Akyol, ASELSAN’ın ayrıca İHA ve uçaklar için güdüm kitleri, tank modernizasyon çözümleri, radar ve elektronik harp sistemleri ile denizcilik sensörlerini de sergilediğini vurguladı.

 

- “İlişkiler olumlu seyrediyor”

Türkiye ile Mısır arasındaki ilişkilerin son dönemde en üst seviyede sıcak bir zemine taşındığını hatırlatan Akyol, savunma sanayii alanındaki işbirliklerinin de giderek güçlendiğini belirtti.

Akyol, “Gerek Mısır’dan gerek bölge ülkelerinden ilgiden memnunuz. Önemli görüşmelere şahitlik ediyor, bazı anlaşmaları imzalıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin gururu ASELSAN yeni yaşına girdi
Türkiye'nin gururu ASELSAN yeni yaşına girdi

Gündem

Türkiye'nin gururu ASELSAN yeni yaşına girdi

Uzayda yeni dönem ASELSAN LUNA-1 yörüngede
Uzayda yeni dönem ASELSAN LUNA-1 yörüngede

Teknoloji

Uzayda yeni dönem ASELSAN LUNA-1 yörüngede

Türkiye’de sağlıkta dev adım! ASELSAN destekli otomatik şok cihazı kritik anlarda hayat kurtaracak!
Türkiye’de sağlıkta dev adım! ASELSAN destekli otomatik şok cihazı kritik anlarda hayat kurtaracak!

Sağlık

Türkiye’de sağlıkta dev adım! ASELSAN destekli otomatik şok cihazı kritik anlarda hayat kurtaracak!

Yerli OED cihazları kentte 25 noktaya yerleştirildi Başkentli ASELSAN’a emanet
Yerli OED cihazları kentte 25 noktaya yerleştirildi Başkentli ASELSAN’a emanet

Sağlık

Yerli OED cihazları kentte 25 noktaya yerleştirildi Başkentli ASELSAN’a emanet

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Tekin skandal 'G.T' paylaşımını unutmadı: Evladım Berkay, sana abilik tavsiyesi... Gezgin: Abi tavsiyesi alacağım son kişisin!
Gündem

Tekin skandal 'G.T' paylaşımını unutmadı: Evladım Berkay, sana abilik tavsiyesi... Gezgin: Abi tavsiyesi alacağım son kişisin!

Mahkeme kararıyla görevden uzaklaştırılan CHP İstanbul İl yönetiminin yerine kayyım olarak atanan Gürsel Tekin ile önce il başkanlığından, a..
Kabatiye'de sokağa çıkmak yasaklandı, evler askeri karakol oldu Adım adım işgal
Gündem

Kabatiye'de sokağa çıkmak yasaklandı, evler askeri karakol oldu Adım adım işgal

İsrail ordusu, Batı Şeria’daki Kabatiye beldesinde tam sokağa çıkma yasağı ilan etti. Askeri baskınlar, evlerin karakola dönüştürülmesi ve e..
Yeni dönem başlıyor: Nadir toprak rezervi keşfedildi! Malatya il temsilcisi resmen açıkladı! Harekete geçtiler...
Ekonomi

Yeni dönem başlıyor: Nadir toprak rezervi keşfedildi! Malatya il temsilcisi resmen açıkladı! Harekete geçtiler...

Jeoloji Mühendisleri Odası Malatya İl Temsilcisi Mehmet Yunus Gülmez, Kuluncak ilçesinde büyük bir nadir toprak elementi rezervinin bulunduğ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23