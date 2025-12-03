Salonda çıt çıkmadı! Böyle olur Tanju Özcan’ın helallik istemesi

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın Umre ziyareti öncesinde Belediye Meclisi'nden talep ettiği "helallik" isteği, beklenmedik bir sessizlikle karşılanınca Meclis'te ilginç anlar yaşandı.

Özcan, kutsal topraklara gitmeye hazırlandığını belirterek, "Meclis üyelerinden helallik talep ediyorum" dedi. Ancak, salondan ne bir alkış ne de beklediği o yüksek sesli "Helal olsun!" yanıtı yükseldi. Başkan'ın bu manevi çağrısına meclis salonunda adeta buz kesen bir sessizlik hakim oldu.

Durum karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Özcan, "Eden var mı?" diye ikinci kez sormak zorunda kaldı. Bu soruya rağmen salondaki sessizlik bozulmazken, yaşanan bu anlar Meclis atmosferine damgasını vurdu.