Salonda çıt çıkmadı! Böyle olur Tanju Özcan'ın helallik istemesi
Gündem

Salonda çıt çıkmadı! Böyle olur Tanju Özcan’ın helallik istemesi

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi:

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Umre’ye gitmeye hazırlandığını belirterek Belediye Meclisi’nden helallik talep etti. Ancak salondan yükselen bir “helal olsun” sesi duyulmayınca ortaya dikkat çekici bir tablo çıktı.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın Umre ziyareti öncesinde Belediye Meclisi'nden talep ettiği "helallik" isteği, beklenmedik bir sessizlikle karşılanınca Meclis'te ilginç anlar yaşandı.

Özcan, kutsal topraklara gitmeye hazırlandığını belirterek, "Meclis üyelerinden helallik talep ediyorum" dedi. Ancak, salondan ne bir alkış ne de beklediği o yüksek sesli "Helal olsun!" yanıtı yükseldi. Başkan'ın bu manevi çağrısına meclis salonunda adeta buz kesen bir sessizlik hakim oldu.

Durum karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Özcan, "Eden var mı?" diye ikinci kez sormak zorunda kaldı. Bu soruya rağmen salondaki sessizlik bozulmazken, yaşanan bu anlar Meclis atmosferine damgasını vurdu.

Yapay zeka ile video hazırlamıştı! Akit’e konuşan Başkan Faruk Özlü’den Tanju Özcan’a ayar
Gündem

Yapay zeka ile video hazırlamıştı! Akit’e konuşan Başkan Faruk Özlü’den Tanju Özcan’a ayar

Faruk Özlü Akit Medya'yı ziyaret etti! Tanju Özcan kumda oynasın
Medya

Faruk Özlü Akit Medya'yı ziyaret etti! Tanju Özcan kumda oynasın

