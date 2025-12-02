Zülfü Livaneli'den şok Abdülhamid sözleri! "Biri ‘Kızıl Sultan’, diğeri ise gelişmiş, uygar bir Batılı…"

  • İSTANBUL
Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Zülfü Livaneli, II. Abdülhamid dönemine dair yaptığı değerlendirmede, dönemin şartlarının Batılı kaynaklarca nasıl çarpıtıldığını örneklerle anlattı.

Livaneli, padişahın 34 yıllık hükümranlığı boyunca yalnızca 11 idam kararı imzaladığını, onların da büyük kısmının adi suçlarla ilgili olduğunu vurguladı. Buna karşılık aynı yıllarda Belçika Kralı Leopold’un milyonlarca Afrikalının kolunu kestiren vahşi uygulamalarına dikkat çekerek, “Biri ‘Kızıl Sultan’ ilan ediliyor, diğeri uygar Batılı” ifadeleriyle çifte standarda işaret etti.

Batılı tarihçilerin olayları sık sık kendi ideolojik kalıplarına göre yorumladığını belirten Livaneli, Gazze’de yaşananlara da atıf yaparak Avrupa’nın insan hakları söylemleriyle gerçek pratiği arasındaki uçurumun derinleştiğini söyledi. Batı’yı okudukça ondan uzaklaştığını dile getiren Livaneli, tarihsel kayıtların arka planına bakmadan kurulan yargıların bugünkü politik tavırlarda da kendini gösterdiğini ifade etti.

 Zülfü Livaneli:

Abdülhamid kitabını yazdığımda ona çok hücum etmemi istediler. Oysa II. Abdülhamid, 34 yıllık imparatorluk döneminde sadece 11 idam kararı imzalamış; onların da biri hariç hepsi adi suçlardan.

Aynı dönemde Belçika Kralı Leopold, kauçuk işçisi çocukların kollarını kestirip saraya getiriyor ki tatmin olsun diye. Bir milyondan fazla insanın kolu kesiliyor.

Ama biri ‘Kızıl Sultan’, diğeri ise gelişmiş, uygar bir Batılı…

Batılı tarihçileri okudukça hayal kırıklığına uğruyorum. Tarihi nasıl çarpıttıklarını gördükçe şaşırıyorum. ‘Avrupa değerleri’ dedikleri şeyler… İnsan hakları, evrensel bildirgeler falan. Avrupa’nın bunlarla uzaktan yakından ilgisi yok. Gazze’de yaptıklarını görmüyor musunuz? Tarihleri baştan sona soykırımlarla dolu.

Ben Batı’yı okudukça ve anladıkça Batı’dan hoşlanmamaya başladım.

Yorumlar

İsmail özsoy

Herkim Ulu Hakan Abdülhamid Han'ın Kızıl Sultan diyorsa Batı'nın yani haçli gürühunun satilmiş köpeği dır

OMUT

EYYY VERAN, Lİ VANELİ, SEN ÖMRÜN BUYUNCA BİR SEFER OLSUN, MASON KILIKLI SELANİKTEN GELENLENLERİ NİYE O BATAN, BATIK, BATILILARIN OYUNU VE PIROJESİ OLDUĞUNU DİLE GETİRMEDİN .
