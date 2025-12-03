PKK sözcüsü baklayı çıkardı! Öcalan şartı ve Bahçeli yorumu ortalığı karıştırdı!

TÜRKİYE terörü sona erdirmek için kritik ve zorlu adımlar atarkan, PKK'nın silah bırakmada ayak sürüyor. DW Farsça servisine özel röportaj veren PKK sözcüsünün açıklamaları Kandil'deki havayı ortaya döktü. PKK sözcüsü Zagros Hiwa, Türkiye ile PKK arasında doğrudan müzakerelerin başlamadığını belirterek süreci “sabote eden” taraf olmayacaklarını söyledi.

BAHÇELİ VE MHP'NİN SÜREÇTEKİ ROLÜ

Süreci hatırlanacağı gibi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli başlatmıştı. PKK Sözcüsüne bu durum sorulunca Bahçeli'ye karşı duydukları kuşkuyu şu sözlerle dile getirdiler:

-Türk devleti, Kürtlerin jeopolitik kaldıraç gücünü etkisizleştirmek ve yükselen küresel ve bölgesel güçlerle ittifak kurmalarını engellemek istiyor. Türkler, Ortadoğu’nun büyük güçler tarafından yeniden dizayn edilmesi sebebiyle tehdit edildiklerini hissediyor ve varlıklarını koruyabilmek için tarihe geri dönmüş görünüyorlar.

-Bu süreçte Kürtlerin rolünü de tanıyorlar. Bu durum devletin veya MHP’nin zihniyetinde stratejik bir değişiklik anlamına gelmez; bu sadece taktiksel bir adımdır ve istikrarsız koşullarda Kürtleri aldatma girişimi olabilir.”

PKK'NIN ASIL İSTEĞİ ÖCALAN...

Zagros Hiwa, Kandil'in çözüm sürecinden 'gerçekte' ne beklediğini de net bir şekilde ortaya döktü. İmralı'ya yapılan heyet ziyaretinin 'müzakere değil diyalog' olduğunu belirten Hiwa, “Müzakerelerin başlaması için iki tarafın eşit şartlarda bir araya gelmesi gerekir” dedi. PKK sözcüsü Abdullah Öcalan'ın serbest bırakılması gerektiğini de şu sözlerle dile getirdi:

-Kürt tarafının baş müzakerecisi, özgür ve eşit koşullarda müzakere edebilmek için özgür olmalıdır. Bu, adil bir barışın ön koşuludur.

ANAYASADA KÜRTLER EŞİT OLSUN

-“Verilen sözler doğrultusunda somut yasal adımlar atılmalıdır. Aksi takdirde tüm vaatler, kralın keyfiyetine göre tersine çevrilebilir.”

-“Bu süreç, Kürtlerin ve Kürt Özgürlük Hareketi’nin Türkiye Cumhuriyeti’ne demokratik entegrasyonunu hedeflemeli ve demokratik siyasete özgürce katılımlarını sağlamalıdır. Mevcut Anayasa Kürtlerin varlığını inkâr ediyor ve yalnızca Kürtleri değil Türkiye’deki tüm etnik grupları Türk olarak tanımlıyor. Kürtler Türk olarak değil, Demokratik Türkiye Cumhuriyeti’nin özgür ve eşit yurttaşları olarak görülmelidir. Anayasa Kürtleri kapsamalı, ötekileştirmemeli ve haklarını korumalıdır.”

-"Silahlı çatışmalar tamamen Türk devletinin politikalarına bağlı olacaktır. Yüzyıllık inkâr ve soykırım politikalarını sürdürürlerse, Kürtler de öz savunma direnişlerini sürdüreceklerdir."