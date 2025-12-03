Rayyan Baniya'dan kötü haber! Trabzonsporlu futbolcu ameliyat masasına yatıyor
Trabzonsporlu futbolcu Rayyan Baniya'nın sol kaval kemiğinde yaşanan sorun nedeniyle ameliyat edileceği açıklandı. Sağlık durumu ve iyileşme süreci yakından takip ediliyor.
Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, kulübün internet sitesinde Rayyan Baniya'nın sağlık durumuna ilişkin açıklamada bulundu.
Beşir, "Futbolcumuz Rayyan Baniya'nın bir süredir devam eden sol kaval kemiği ağrısı şikayetlerinin artması üzerine yapılan MR ve BT görüntülemeleri sonucunda ameliyat edilmesine karar verilmiştir. Cerrahi işlemin ardından oyuncumuzun rehabilitasyon sürecine sağlık ekibimiz tarafından devam edilecektir." ifadelerini kullandı.