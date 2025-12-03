  • İSTANBUL
Türkiye'nin savunma sanayisinde taşlar yerinden oynadı! İlk kez NATO-AB ülkesiyle bu düzeyde anlaşma!
Türkiye'nin savunma sanayisinde taşlar yerinden oynadı! İlk kez NATO-AB ülkesiyle bu düzeyde anlaşma!

Türkiye’nin savunma sanayisinde taşlar yerinden oynadı! İlk kez NATO-AB ülkesiyle bu düzeyde anlaşma!

Milli Savunma Bakanlığına bağlı ASFAT ile Romanya arasında TCG Akhisar’ın satışına yönelik imzalanan anlaşma, Türkiye’nin savunma sanayisi açısından tarihi bir eşiği geride bıraktığını gösterdi. Böylece Türkiye, ilk kez NATO ve Avrupa Birliği üyesi bir ülkeye savaş gemisi satışı gerçekleştirerek uluslararası arenada güvenilir bir tedarikçi konumunu pekiştirdi. Yapılan anlaşmanın, hem ekonomik hem diplomatik açıdan Türkiye’nin elini güçlendireceği ifade ediliyor.

ASFAT'tan yapılan açıklamada, İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda 2024'te inşası tamamlanan TCG Akhisar'ın, Romanya Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ihracatının başarıyla gerçekleştirildiği belirtildi.

Anlaşmanın, Türkiye'nin savunma ihracatında önemli bir kilometre taşı niteliği taşıdığına işaret edilen açıklamada, iki ülke arasındaki askeri iş birliğinin de yeni bir seviyeye taşındığı ifade edildi.

 

Türkiye'nin ilk kez NATO ve AB üyesi bir ülkeye savaş gemisi satışı yapmış olduğu belirtilen açıklamada, bu durumun sadece ASFAT'ın değil, aynı zamanda Türk savunma sanayisinin uluslararası alanda ulaştığı güvenilirlik, kalite ve teknolojik yetkinliğin somut bir göstergesi olarak değerlendirildiği aktarıldı.

Açıklamada, Akhisar'ın korvet olarak Romanya envanterine katılmasının bölgesel deniz güvenliğine katkı sunmasının yanı sıra, Romanya Deniz Kuvvetleri'nin modernizasyon hedeflerine güçlü bir destek sağlayacağı kaydedildi.

