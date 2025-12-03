CHP parti programına alırken dünya silip atıyor! Bir ülkede daha LGBT sapkınlığına fren

Kazakistan Parlamentosunda, medya ve kamusal alanlarda LGBT'yi teşvik eden propagandanın yasaklanmasını öngören yeni yasal düzenlemeler görüşülüyor.

Parlamentonun üst kanadı Senatoya bağlı Sosyal, Kültürel Gelişim ve Bilim Komitesi, "Yasa Dışı İçeriklerin Dağıtımının Sınırlandırılması Hakkında" yeni yasal düzenlemeleri görüşmek için toplandı.

Toplantıda, LGBT'yi teşvik eden bilgilerin kamusal alanlarda, medyada ve çevrim içi platformlarda yayılmasını kısıtlayan yeni düzenlemeler ele alındı.

Senatörler, toplantıda, bu tür içeriklerin özellikle çocukların psikolojisini etkilediğine dair araştırmaları baz alarak söz konusu yeni düzenlemelerin Senatonun genel kurulunda görüşülmesini kararlaştırdı.

Senatörlerden Ruslan Rüstemov, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, yeni düzenlemelerin amacının, çocukları tehlikeli ve zararlı içeriklerden korumak olduğunu söyledi.

Rüstemov, yeni düzenlemenin, bir çocuğun hayatının çeşitli alanlarını içeren kapsamlı önlemleri önerdiğini dile getirerek "Değişiklikler, çocuk hakları mevzuatını, reklam düzenlemelerini ve medya kuruluşları ile çevrim içi platformların faaliyetlerini etkiliyor. Yasa, çocuk oyuncaklarının yanı sıra film endüstrisinin tamamını kapsıyor." dedi.

Kazakistan Parlamentosunun alt kanadı Meclis, 12 Kasım’da, dijital alanda çocukları ve reşit olmayanları olumsuz içeriklerden koruma konusundaki artan kamuoyu endişelerini dikkate alarak bir adım atmıştı.

Bu çerçevede, 9 farklı yasada, farklı cinsel yönelimlerin teşvik edilmesini yasaklayan düzenlemeler kabul edilmişti.

Meclis Milletvekili Yelnur Beysenbayev, geçen yıl ülkede açık ve gizli LGBT propagandasına karşı 50 binden fazla imza toplandığını ve bu imzaların söz konusu düzenlemenin Parlamentoda görüşülmesi için temel oluşturduğunu belirtmişti.

